Night of the Guitars en NightHunt op zaterdag 25 juni Museumplein Veendam

VEENDAM – De zomereditie van Night of the Guitars vindt plaats op zaterdag 25 juni vanaf het grote podium op het Museumplein in Veendam.

Maar liefst 18 muzikanten uit (of van nabij) Veendam zullen afwisselend en in verschillende samenstellingen bekende en minder bekende topnummers spelen. Ook dit jaar is de bezetting van muzikanten er één om naar uit te kijken. Ondanks de drukke agenda’s van veel van de muzikanten is het weer gelukt om de planning rond te krijgen. Dit jaar zijn dat Peter Bloem, Evert Erents, Bé Brakke, Ad Antonisse, Marianne Pruissvan der Velde, Gerry Wolthof, Irene Wilkens, Marcel van Mook, Chris Kleine, Coos Grevelink, Djai Mac Wolthof, Jacques Hoefsmid, Everhard Sprik, Sandy Altman en nieuw dit jaar: Bram van Mook op gitaar, Harry Groenewold op drums, Erik Drenth op bas en zangeres Michelle Veldhuis.



Na de stilte in verband met de coronamaatregelen en de alternatieve NotG die vorig zomer middels een online editie tot stand kwam is er dit jaar weer een traditionele zomereditie van NotG in de buitenlucht. De muziek begint ‘s avonds begint om 20.00 uur.

De middag is vanaf 14.30 uur als vanouds ingevuld met jong gitaartalent tot 20 jaar. Leo’s Audio & Music organiseert dan de NightHunt, een zoektocht naar inspirerende gitaartalenten uit de provincies Groningen en Drenthe. De meest veelbelovende gitarist wint een elektrische Squier-gitaar, beschikbaar gesteld door Leo’s Audio & Music. Meer informatie hierover is te vinden op www.nighthunt.nl . Aanmelden kan via deze website, op 20 juni sluit de inschrijving.

Ingezonden