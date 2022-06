Toneeelvoorstelling Koefnoen Live op 16 juni in de Klinker

WINSCHOTEN – Op donderdag 16 juni staat in Theater de Klinker de toneelvoorstelling Koefnoen Live met o.a. Paul Groot, Owen Schumacher en Jeremy Baker op het programma.

Het succesvolle tv-programma Koefnoen keert terug! In het theater laten Paul Groot, Jeremy Baker en Owen Schumacher zien dat ze het geraffineerde typeren nog altijd tot in de puntjes beheersen.

Het tv-programma Koefnoen gaf van 2004 tot 2017 zijn grappige en satirische kijk op het nieuws, met behulp van imitaties van Bekende Nederlanders, eigen personages en persiflages op bekende tv-programma’s. Daarna gingen de makers, Owen Schumacher, Paul Groot en Jeremy Baker – medeschrijver en –speler sinds het eerste seizoen – in eerste instantie hun eigen weg. Maar het begon te jeuken…

Owen Schumacher: “Er gebeurde van alles in de actualiteit waarvan wij steeds vaker dachten: hoe zouden onze types daarop reageren? Vooral onze eigen personages als Ipie, de happy single met haar rode rugzakje, de kakkers Joris en Monique of Okko en Eus, het ANWB-stel.”

Hoe verplaats je zo’n bekend programma van tv naar theater?

Jeremy Baker: “Het idee is een satirische revue, heel afwisselend, met sketches, songs en scènes. En af en toe een persoonlijke noot, een monoloog of juist een tapdans-act. Het wordt zeker geen herhaling of greatest hits van tv, we schrijven alles nieuw. En we zijn met zijn vijven, we nemen nog twee fantastische dames mee: actrice Kiki van Deursen en cabaretière Sanne Franssen.”

Tweede uitdaging is om de actualiteit te vangen…

Paul Groot: “De rode draad van de voorstelling is verandering en hoe je daarmee omgaat. Er is best veel gebeurd sinds we niet meer op tv zijn. Veel onderwerpen waar je je ineens toe moet verhouden, zeker na anderhalf jaar corona-pandemie en lockdowns. We willen onderzoeken hoe onze types daar op reageren. Gaan mensen vastgeroest door op de oude voet of vernieuwen ze?”

Schumacher: “Ik ben wel benieuwd hoe Joris en Monique, het yuppenstel, al zoomend thuis hun werk hebben gedaan. Heeft de kakkineuze Guurtje wel geklapt voor de zorg? De ouders van basisschool De Karrekrak hebben te maken gehad met thuisonderwijs en leerachterstanden. Daar moeten we iets mee. Onze types hebben allemaal zo hun eigen manier van hoe ze met de grote veranderingen van de afgelopen tijd zijn omgegaan. In de herkenbaarheid daarvan zit de lol voor het publiek. En voor ons.”

Koefnoen grossierde in het nadoen van Bekende Nederlanders. Zien we die terug in het theater?

Groot: “Dat is natuurlijk lastiger, want we kunnen niet elke keer anderhalf uur pauze inlassen om make up, haar en kleding aan te passen. Dus dat doen we met simpele middelen. Of met precies de juiste stem. (Tekst: Rinske Wels)

Koefnoen Live

Met: Paul Groot, Owen Schumacher, Jeremy Baker, Kiki van Deursen en Sanne Franssen

Regie: Jos Thie

Script en liedteksten: Paul Groot, Jeremy Baker en Owen Schumacher

Muziek/arrangementen: Jeroen Sleyfer

Producent: MORE Theater Producties

