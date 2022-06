Feestweek Blijham geopend met kleedjesmarkt bij het dorpsplein

BLIJHAM – Vanmiddag was de start van de feestweek in Blijham.

Vanmiddag was de start de feestweek in Blijham. Deze eerste activiteit vond plaats in samenwerking met Stichting Streetfun entertainment. Er was een kleedjesmarkt, de Fluffels waren aanwezig, er was een springkussen, je kon je laten schminken en er was karaoke, muziek en de bibliotheek organiseerde een leuke activiteit voor kinderen. In samenwerking met Educatiecentrum de Bostuin en Stichting Welzijn Westerwolde werden voor de jeugd vanaf 12 jaar bij de jeugdsoos activiteiten georganiseerd.

Vanaf acht uur vanavond is op het dorpsplein live muziek van 2enjoy Coverband, DJ Marcel Huisman en een lasershow van Showlaser Blijham. Het Dorpspleinfeest wordt mede mogelijk gemaakt door: Bouwservice Harrie Wilts en HBR evenementen.

Het programma voor de rest van de wek ziet er als volgt uit:

Zondag12 juni

Autospeedway in de Kuip | Stichting Baansport Blijham

Meer informatie www.baansport-blijham.nl

Maandag 13 juni

19.30 – 23.00 uur

Bingo in de Koningsspil

Zaal open om 19.00 uur. Opgave via de mail organisatie@buitengewoonblijham.nl Bingokaarten worden aan de deur verkocht. Quizmaster is Willem van der Sluis.

Woensdag15 juni

13.00 – 20.00 uur

Kennismaken met auto & motorsport (7+)

Meerijden in een crossauto of zelf rijden op een crossmotor. Stichting Baansport Blijham. Meer informatie: www.baansport-blijham.nl

Start tussen 13.30 en 14.30 uur | Fietstocht

Georganiseerd door Vrouwen van NU, voor alle leeftijden. Lengte ca. 25 km. Start vanaf sportpark tussen 13.30 en 14.30 uur. Gratis deelname!

15.30 – 17.00 uur | Blotevoetenpad

Nabij het Bomen Arboretum (Door Educatiecentrum de Bostuin)

20.00 uur

Live concert van Muziekvereniging DOK in de kerk aan het Oosteinde in Blijham. Gratis entree

Oliebollenkraam op het dorpsplein

Donderdag16 juni

Oliebollenkraam op het dorpsplein

Vrijdag17 juni

19.30 uur

Open avond schietvereniging Blijham SSV Blijham | 12+

Oliebollenkraam op het dorpsplein

Zaterdag18 juni

10.00 – 16.00 uur

Mid-Zomer Volleybaltoernooi

Op het grasveld nabij de Omloop. Opgave teams (6 personen) + teamnaam of individueel kan via secretaressevcb@live.nl

19.30 uur

Klaverjassen in de Koningsspil Aanmelden en informatie bij Karel Dekker, 0644076674 / kareldekker@ziggo.nl

Oliebollenkraam op het dorpsplein

Zondag19 juni

Wielerronde – Fietsleven Gerben Kroes Omloop van Blijham.

Start vanaf sportpark, Raadhuisstraat

13.00 uur sportklasse

15.00 uur amateurs

Meer informatie Jack Kamminga j.kamminga@hvdsg.nl

13.30 uur

Oldtimer toerrit

Start vanaf de Blanckenborg

Opgave oldtimers bij Mevr. L. Dekker info@dekkerrondvaarten.nl

Meer informatie vindt u op: https://buitengewoonblijham.nl/feestweek/