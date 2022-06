DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Tijdens een controle op de Bunde West is gistermiddag om half vier een 29 jarige Nederlandse automobilist aangehouden. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Hij kreeg een rijverbod opgelegd. De man werd meegenomen voor bloedonderzoek.

Bij een ongeval op de spoorwegovergang Am Katjedeep in Bunde is gisteravond laat een jonge man uit Rheiderland om het leven gekomen. De politie is nog met een onderzoek bezig naar de toedracht van het ongeval. De machiniste van de trein verkeerde in shocktoestand en was niet meer in staat haar dienst af te maken. Ze werd door een collega vervangen.

Haren

Een 51 jarige Nederlander zag vannacht om drie uur de rotonde in de Forststraße in Haren over het hoofd. Hij reed met zijn Aston Martin dwars over de rotonde en kwam aan de andere kant in de berm tot stilstand. Hij raakte daarbij niet gewond. Een ademtest wees uit dat de man onder invloed van alcohol verkeerde (1,74 promille). Hij werd meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een bloedproef gedaan en proces-verbaal opgemaakt. De Schade bedraagt 5.000 euro.