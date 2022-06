World Wide Knit in public day ook bij Naaiatelier Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – World Wide Knit in public ook bij Naaiatelier, oftewel lekker breien op een terras.



Vandaag is het ‘World Wide Knit in Public Day’. Op deze dag gaan haak- en brei- liefhebbers van over de hele wereld naar buiten!

Ook bij Naaiatelier Vlagtwedde was het een feestelijke dag. Vanaf half tien zaten deelnemers te breien of te haken op het gezellige terras.

Onder het genot van een kopje koffie of thee kon er inspiratie worden opgedaan, ideeën uitgewisseld, tips en trucs gedeeld en werd er vooral gewerkt. Voor de liefhebbers waren er leuke kleine projectjes die ze ter plekke konden maken.