Dagcentrum PUK krijgt nachtelijk bezoek

VEELERVEEN – In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg Dagcentrum PUK ongewenst bezoek.

Om half vijf in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een van de begeleidsters van Dagcentrum PUK wakker van lawaai op het dak. Ze stormde naar buiten en zag dat er iemand op het dak bij de kabels zat te rommelen. Hij had de bliksemafleider op het dak van de gymzaal, die eveneens aan buurthuis Ons Noabershoes vastzit, al los getrokken.

De dader is op de vlucht geslagen. De begeleidster heeft meteen 112 gebeld. Ze kon een goede beschrijving van de persoon geven. Het is niet bekend of hij een handlanger had.

Inmiddels is iemand van de gemeente langs geweest om de schade op te nemen.