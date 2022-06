Gezellige filmavond Oud Alteveer

ALTEVEER – Donderdag 23 juni 2022 organiseert de Drijscheer een filmavond “OUD ALTEVEER”. Dit in samenwerking met Jurrie Vos .



Jurrie is oud inwoner van Alteveer en plaatst regelmatig films o.a van vroeger van Alteveer op social media en Youtube. Beheerster van de Drijscheer Judith Koops zag dit wel eens voorbij komen en bedacht dat het leuk was om een filmavond te organiseren. Er zijn vast veel mensen die de filmpjes ook leuk vinden om te zien. Er zijn ook nog veel mensen die geen toegang tot social media hebben. Daarom deze avond!

Daarbij is het natuurlijk voor iedereen gezellig om elkaar even in het echt weer te zien en bij te kletsen. Iedereen is welkom!



De avond is gratis te bezoeken inclusief 2 gratis kopjes koffie en wat lekkers. Na die tijd is er gelegenheid om na te zitten met een drankje. Reserveren is wel gewenst, we hebben een beperkt aantal plekken.



Donderdag 23 juni 2022 aanvang 19.30 uur





Judith Koops, MFC De Drijscheer 06 138 29 089

https://www.facebook.com/events/6912650828810092