Grote rommelmarkt CJV Excelsior Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 18 juni a.s. organiseert de jeugdvereniging CJV Excelsior haar jaarlijkse rommelmarkt.



In 2020 was het 50 jaar geleden dat de eerste rommelmarkt van CJV Excelsior plaatsvond. Vanwege de coronamaatregelen kon dit destijds helaas niet gevierd worden. De jeugdvereniging laat u hierbij weten dat de rommelmarkt dit jaar weer plaats kan vinden.



Inmiddels zijn weer ontzettend veel spullen opgehaald waarvan een aantal zeer interessante items.

De markt vindt plaats bij gebouw ’t Kruispunt aan de Beatrixstraat 13 in Vlagtwedde. Tussen 13.00 en 16.00 uur is een ieder welkom; veel goederen en hebbedingetjes worden dan verkocht. Vanaf 14.00 uur worden de meest exclusieve artikelen per opbod verkocht; ook wordt aan de inwendige mens gedacht. Alle leden en vrijwilligers zijn al druk bezig met de voorbereiding en stellen u tijdens de rommelmarkt graag in de gelegenheid de opgehaalde goederen te kopen.

Ingezonden