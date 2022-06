Harrie Dekker spot kraanvogel in Sellingen

SELLINGEN – Vandaag spotte Harrie Dekker uit Oosterwolde een kraanvogel bij Sellingen. Hij mailde ons onderstaand bericht.

Vandaag, zondag 12 juni, reed ik de MTB route Sellingen. Ben op vakantie in het mooie Sellingen. Bij Sellingerbeetse zag ik een grote vogel neerstrijken op een akker. Zag meteen dat het een kraanvogel was. Ik woon in Oosterwolde, vlakbij het Fochteloerveen, waar regelmatig broedparen kraanvogels bivakkeren.. Wij kamperen op camping Harminahoeve en ik meende deze week al een paar keer de roep van de kraanvogel te hebben gehoord.

Ik had alleen maar mijn telefoon bij mij en heb daarmee een foto gemaakt. Wanneer je de foto zoveel mogelijk inzoomt, zie je links in het midden op de donkere zandakker de kraanvogel staan. Ik weet het, duidelijk is de vogel niet te zien, maar dat heeft te maken met de groothoeklens van de camera en de afstand tot het onderwerp.

Ik zag dat RTV Westerwolde eerder een item had geplaatst over het spotten van kraanvogels in Westerwolde dus wilde dit ook even melden.

Met vriendelijke groet, Harrie Dekker uit Oosterwolde

Ingezonden