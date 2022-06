DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond om 23.15 uur heeft de politie op de Boenster Straße in Bunde een 22 jarige inwoner van Weener aangehouden. Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de man onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat, werd hij meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een bloedproef gedaan. De man kreeg vervolgens een rijverbod opgelegd en er is een proces-verbaal opgemaakt.

Leer

Gisteravond is rond half acht brand ontstaan in de kelder van het ketelhuis bij het ziekenhuis van Leer. In dit gebouw zijn grote delen van de energie- en mediavoorziening voor het hele ziekenhuis ondergebracht. Bij de brand kwam veel rook vrij.

In eerste instantie was het niet mogelijk om precies te bepalen wat er in de kelder in brand stond. Een ploeg, die adembescherming droeg, probeerde door de dikke rook een beeld te krijgen. Na enkele minuten werd de brand gevonden. Een noodaggregaat en de hele betimmering eromheen stonden in brand. De blusaanval werd met grote voorzichtigheid uitgevoerd. De brandweer wist het vuur echter in ongeveer 30 minuten te blussen. De kelder werd vervolgens geventileerd.

De brand vormde geen gevaar voor de patiënten en medewerkers van de Klinikum Leer. Het ketelhuis staat niet direct in verbinding met het hoofdgebouw, zodat rook en vuur zich niet direct hebben kunnen verspreiden. Ook het uitvallen van elektriciteit en andere voorzieningen, zoals warm water, verwarming, zuurstof etc. kon worden voorkomen. De schade bedraagt 50.000 euro. Het gebouw, waarin de aggregaat stond, raakte niet beschadigd. Niemand raakte gewond. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Papenburg

Vannacht ontstond om 2.20 uur brand in een appartement van een instelling aan het Haubtkanal links in Papenburg. In het gebouw gevonden zich zo’n 30 bewoners. Een 35 jarige vrouw liep rookvergiftiging op; de rest van de bewoners bleef ongedeerd. Het betreffende appartement is onbewoonbaar verklaard. Over de hoogte van de schade en de oorzaak van de brand is niets bekend gemaakt.

Lathen

Gistermorgen is bij een ongeval op de Eschweg in Lathen een 77 jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer merkte te laat op dat een voor hem rijdende 23 jarige bestuurster van een Mercedes vanwege een wegversmalling vaart minderde. Hij reed met zijn bromfiets frontaal achterop de Mercedes. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een hotel aan de Hemsener Straße in Meppen. De daders beschadigden een deur en doorzochten het gebouw. Voor zover bekent is er niets gestolen. De schade bedraagt 230 euro.