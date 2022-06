Leden Vereniging De Oude Fiets maakten rondrit door Westerwolde

WEDDE – Vandaag maakten leden van Vereniging De Oude Fiets een tocht door Westerwolde.

Een liefde voor oude en antieke fietsen, dat is wat de circa 500 leden van Vereniging De Oude Fiets bindt. Ze wisselen informatie en tips uit over het verzamelen en restaureren van fietsen (gebouwd to ca. 1970) en ze organiseren toertochten en (ruil)beurzen. Leden ontvangen ieder kwartaal het clubblad ‘Het Rijwiel’, het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel is gewijd aan oude fietsen. Ook zijn er af en toe technische cursussen.

Je hoeft niet in het bezit te zijn van een oude fiets, belangstelling voor de geschiedenis van het vervoermiddel is voldoende. Leden van de club hebben een zeer uiteenlopend interessegebied: van de hoge bi en de safety aan het eind van de 19e eeuw, tot de sportfietsen en racefietsen uit de jaren tot 1970-1980. Ook veel verzamelaars van documentatie, onderdelen, fietsverlichting en reclamemateriaal zijn lid van de vereniging.

Vandaag organiseerde René Kerkhof namens de vereniging een toertocht door Westerwolde. De deelnemers verzamelden zich in aangepaste kledij en met hun oude fietsen bij de Burcht in Wedde voor een rit door Westerwolde. De deelnemers kwamen uit alle delen van Nederland, België en Duitsland.

Na een kop koffie stapten ze op hun stalen rossen. Pieter Wage zorgde voor een toepasselijk deuntje. De rit ging door het natuurgebied rond Onstwedde en Oud Veele. Bij ’t Moment in Veelerveen werd een pauze ingelast, om daarna via Vriescheloo terug te fietsen naar De Burcht.

Foto’s: Jan Glazenburg

Meer foto’s vindt u HIER