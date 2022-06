Pekelder gemeentebestuur kan tanden stuk bijten op bruggen

PEKELA – In Nieuwe Pekela is vorige week door een deel van de bewoners onder de noemer ‘Bruggen Belang Pekela’ een eerste actie gestart om zoveel mogelijk essentiële bruggen over het Pekelder Diep te behouden. Aan diverse bruggen zijn spandoeken bevestigd.

Zoals wellicht bekend is de gemeente van plan een groot aantal oeververbindingen te verwijderen. Er is geen geld genoeg om alle oversteken in de toekomst te onderhouden. Van de huidige 33 bruggen blijven, volgens Pekela, er slechts 13 over. Alvorens tot definitieve besluiten te komen gaat de gemeente gesprekken voeren met aanwonenden en met burgers, bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen.

Op een zeer druk bezochte informatieve bijeenkomst, die kortgeleden in het Pekelder gemeentehuis werd gehouden, werd bekend dat van de 13 geplande oversteken er een 8-tal niet verwijderd kan worden. Ze zijn monument of ze maken deel uit van vrij drukke, doorgaande verkeersstromen. Het gaat, in volgorde van Nieuwe- naar Oude Pekela, om de volgende oversteken: De Ommelander- en Onstwedderklap, beide in het centrum van Nieuwe Pekela, de Koenemansbrug nabij steenfabriek Strating in Oude Pekela , de Ericabrug ter hoogte van garage Vos, de Wedderklap in het centrum van Oude Pekela, de (monumentale) Unionbrug bij tankstation Fieten, Freebrug nabij het hennep verwerkend bedrijf Hempflax en de Blijhamsterbrug in de directe omgeving van de Pekelder jachthaven. In Boven Pekela is in eerste instantie geen enkele brug aangewezen als blijver. Inwoners van Pekela die straks willen deelnemen aan de beraadslagingen kunnen en mogen dus feitelijk discussiëren over maar vijf bruggen. Waarschijnlijk zijn ze snel uitgepraat.

Want direct na het bekend worden van de 8 namen voelden diverse bedrijven, instellingen en bewoners in met name Nieuwe- en Boven Pekela zich de klos. Achtereenvolgens waren dat de aanwonenden van de Wilde Plaats in Boven Pekela, de leerkrachten en ouders met kinderen op de Theo Thijssenschool, flink wat landbouwers in Boven Pekela met gebouwen en landerijen aan weerszijden van het Pekelder Diep, bewoners van en langs de Doorsneebuurt in Nieuwe Pekela, bakkersbedrijf Westers in Nieuwe Pekela en Pekelders die regelmatig gebruik maken van de Hekbadde over de Poortmanswijk. Alle zien hun (noodzakelijke) oversteek in de directe buurt op termijn verdwijnen.

Bakkerij Westers is in het kader van de bruggenproblematiek tot nu toe de meest actieve actievoerder. Monique Westers (zie foto) heeft een poster laten ontwikkelen die is verspreid op facebook met de tekst “Deze brug gaat eruit. Onze bereikbaarheid is uw brood”. Belangstellenden kunnen reageren door het invullen van een enquête. Pa Henk Westers vemoedt dat in de archieven op het Pekelder gemeentehuis een document ligt waarin jaren geleden (mogelijk notarieel) is vastgelegd dat, zolang het bakkersbedrijf bestaat, er voor de winkel altijd een brug moet liggen. Binnenkort gaat Westers senior ernaar op zoek, want zo zegt hij: ‘als de brug verdwijnt kan de winkel op slot’.

In Boven Pekela kijken landbouwers, bewoners van bijvoorbeeld de Wilde Plaats en betrokkenen van de Thijssenschool met veel scepsis naar de mogelijke verdwijning van ‘hun’ bruggen. Dat komt vooral omdat de openbare weg aan de landzijde van het Pekelder Diep bij de Tildraai ophoudt, waardoor blokje om- en/of rondrijden onmogelijk is. Vanaf genoemde oversteek tot aan de Koppelsluis kan er volgens de bewoners, ook al vanwege de mogelijke inzet van hulpdiensten als brandweer en ambulance, geen enkele oeververbinding worden gemist. Tel deze bruggen op bij de genoemde 8 plus de brug voor de bakkerswinkel en het aantal van dertien is bij wijze van spreken al bereikt, zonder nog de belangrijke ‘landbouwbruggen’ Eendrachtsklap en Tildraai te hebben meegenomen.



Voor het nieuwe Pekelder gemeentebestuur wordt het dus een hele klus in de besluitvorming om maximaal slechts dertien oversteken in de vaart te houden. Er zal begripvol naar de bevolking moeten worden geluisterd en gehandeld. In 2025 moet het Pekelder Diep weer bevaarbaar zijn voor de pleziervaart. Alle blijvende bruggen, de beschoeiingen en de vaardiepte moeten dan weer up to date zijn.

Ingezonden door Tammo Tillema