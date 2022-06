Binnenkijken bij Troost & Meer

WINSCHOTEN – De gemeenschapsruimte van het voormalig Rabbinaatshuis in Winschoten is al jaren een sfeervolle plek waar men terecht kan voor alle vragen rondom verlies en rouw bij ziekte en/of overlijden. Maar er is hier ook een passend cadeautje te vinden om iemand te troosten of een hart onder de riem te steken. Er worden lezingen, workshops en voorlichtingen op het gebied van ziekte, overlijden, dementie, spiritualiteit en meer georganiseerd.



Op woensdag en vrijdagmorgen ontmoeten lotgenoten elkaar, onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen die te maken heeft met verlies van een dierbare, verlies van gezondheid of een moeilijke periode in het leven doormaakt is welkom. Bezoekers die binnen stappen zijn onder de indruk van de warme sfeer en natuurlijk van de rijke historie van het gebouw. Ze noemen het een fijne troostrijke plek, persoonlijk, laagdrempelig, waar met warmte en aandacht wordt gewerkt.



Alberta en haar collega’s samen met WMO, Maatschappelijk werk, Jeugdzorg, Beter Thuis Wonen Thuiszorg, werkgevers en particulieren. Er lopen met regelmaat mensen binnen die op zoek zijn naar een “andere” vorm van begeleiding en steun. Zij vinden dat vaak bij Troost & Meer. Maar ook rouw- en verliesbegeleiding aan huis is mogelijk en ondersteunt het team mantelzorgers aan huis.



Naast al deze werkzaamheden is het gebouw een toeristische plek, met name door de rijke Joodse geschiedenis van Winschoten. Van mei t/m september komen de stadsgidsen 1 of 2 keer per week binnenwandelen met groepen die geïnteresseerd zijn in deze Joodse geschiedenis. Het Mikwe (ritueel reinigingsbad) wordt vaak bezocht door toeristen uit binnen- en buitenland.



Altijd al nieuwsgierig geweest naar de werkzaamheden, cadeautjes voor het hart of de Joodse geschiedenis van het gebouw? Kom gerust eens binnen wandelen tijdens de open dagen op vrijdagmiddag 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 25 juni a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Alberta Kuil en collega’s zullen dan aanwezig zijn om informatie te geven en u kunt kennis maken met de workshopleiders. Ook is er buiten een uitverkoopkraam met leuke items uit onze collectie.

U bent van harte welkom aan de Bosstraat 22 in Winschoten.



Ingezonden