BLIJHAM – Gisteren werd op de speedwaybaan De Kuip in Blijham autospeedway georganiseerd.

De wedstrijdwagens baanden zich gisteren een weg over de sintelbaan van de Kuip te Blijham. Dit stond weer garant voor spektakel want ‘blikcontact’ werd niet geschuwd en uitwijken was nauwelijks mogelijk want de vangrails grensden gevaarlijk dicht aan de baan.

Jacob Musch was er bij en maakte onderstaande reportage.