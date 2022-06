Gemeente Westerwolde zoekt vervoerder pendelbus voor asielzoekers

TER APEL, EMMEN – De gemeente Westerwolde is op zoek naar een vervoerder voor de pendelbus van station Emmen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente wil het contract zo snel mogelijk laten ingaan na gunning. Uiterlijk 1 januari 2023 moet de nieuwe vervoerder gaan rijden. Het contract heeft een looptijd van vier jaar. Er is geen optie tot verlenging.

De eerste twee jaar van het contract zal er sprake zijn van een dagdekkende dienstregeling. In 2025 en 2026 is de dienstregeling nog niet te voorspellen, stelt de gemeente in een toelichting bij de aanbesteding. Hoe vaak de pendelbus in die laatste jaren gaat rijden hangt grotendeels af van de maatregelen waar het Rijk nog bezig is om de overlast van bepaalde groepen asielzoekers terug te dringen. Om het vervoersbedrijf ook voor 2025 en 2026 zekerheid te bieden gaat de gemeente Westerwolde uit van een minimale omzet van respectievelijk 50 procent en 30 procent van een dagdekkende dienstregeling. Worden het uiteindelijk toch meer ritten in de laatste twee contractjaren, dan worden de daadwerkelijk gereden ritten vergoed.

De gemeente verwacht de gunning begin augustus bekend te kunnen maken. Het contract moet op 1 januari ingaan. Bij de selectie kijkt de gemeente zowel naar prijs als kwaliteit. Prijs telt voor 60 procent mee in de weging, kwaliteit voor 40 procent. De huidige vervoerder van de pendelbus is Drenthe Tours.

Pendelbus blijft langer rijden

Twee maanden geleden maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid al bekend dat de periode dat de pendelbus kan rijden tussen het station Emmen en het aanmeldcentrum in Ter Apel verlengd zal worden. De speciale pendelbus is in 2019 in het leven geroepen vanwege de overlast die sommige asielzoekers veroorzaakten op de reguliere buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Eerst ging het om een pilot, maar die werd na een paar maanden verlengd toen bleek dat overlast was afgenomen.

Op termijn moet de bus overbodig worden. Het ministerie vindt dat er structurele maatregelen moeten komen om de overlast tegen te gaan. Met de gemeente Westerwolde is afgesproken dat de pendelbus afgebouwd wordt zodra dat mogelijk is.

Veiligheid

Om de overlast in de reguliere OV-bussen naar Ter Apel te verminderen zijn er allerlei afspraken gemaakt tussen vakbond FNV en OV-vervoerder Qbuzz. Zo is de pendelbus langer gaan rijden, is er nieuwe incheckapparatuur gekomen, cameratoezicht bij de bushalte van lijn 73 in Ter Apel en extra toezicht op het station. Verder zijn er gastheren en -vrouwen op station Emmen om de doelgroep te wijzen op de pendelbus.

Dit bericht staat op de website https://www.taxipro.nl en is door een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, die de aanbesteding doet, bevestigd.