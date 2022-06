Het is weer gelukt: Bourtange blijft in Nederlandse handen

BOURTANGE – Dit weekend organiseerden Stichting Vesting Bourtange en het Exercitie Peleton Bourtange (EPB) de Slag om Bourtange.

Het was een mooi weekend voor een veldslag. De 500 re-enactors uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Polen en zelfs een aantal uit Australië speelden in Bourtange het rampjaar 1672 na. Ook zondag werd er weer flink geknokt in en om de vesting. In de kampementen kon je zien hoe het soldatenleven er 350 jaar geleden uit zag.

Aan het eind van de middag werd duidelijk dat de vesting in Nederlandse handen blijft! Fred Stötefalk was hiervan getuige en maakte onderstaande foto’s en video.