Hunebedcentrum opent educatief archeologisch terrein

BORGER – Vrijdag 17 juni opent het Hunebedcentrum in Borger een nieuw educatief archeologisch terrein op het Oertijdpark. Met dit nieuwe onderdeel van het park kunnen grote groepen mensen zien hoe het vak archeologie in de praktijk werkt. “Het is een kant van de archeologie die je niet veel in musea ziet, terwijl een opgraving bouwstenen levert voor het uiteindelijke verhaal. Het staat aan de basis van hoe we tegen het verleden aankijken”, aldus archeoloog Riemke Scharff.



Van Scherf tot Verhaal

Al lang bestond de wens vanuit het Hunebedcentrum om archeologie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Van schoolklassen tot studenten archeologie, eigenlijk voor iedereen met interesse in opgravingen, hebben ze nu iets interessants in huis. Directeur Harry Wolters is blij met de realisatie: ”Vaak vertellen we het verhaal aan de hand van de resultaten van archeologisch werk. Nu kunnen we ook laten zien hoe de wetenschap tot deze inzichten komt. Je krijgt een mooi inkijkje in het hele archeologische proces, van scherf tot verhaal. Het is een fantastische toevoeging!”



Publieksarcheologie

Op het Oertijdpark, waar je veel replica’s van bewoning in de Prehistorie ziet, is nu dus ook een permanente opgraving te vinden. Wanneer je hier rondloopt is het net alsof de archeologen even pauze hebben. Met een beetje fantasie waan je jezelf in de rol van ontdekker van nieuwe archeologische vondsten. Het terrein is geïnspireerd op de opgravingen in de wijk Daalkampen in Borger. Daar zijn verschillende woonvormen uit de brons- en ijzertijd gevonden. Plattegronden hiervan zijn te zien in het Hunebedcentrum. Kijk voor meer informatie ook eens op www.hunebedcentrum.nl of kom binnenkort zelf langs om zelf de prehistorie te beleven.



Officiële opening

Hans Peters van het GIA verricht vrijdag 17 juni de officiële opening van het educatief archeologisch opgravingsterrein. Vanaf 14.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom in het Hunebedcentrum om deze opening bij te wonen. Harry Wolters spreekt over het Hunebedcentrum als kenniscentrum. Archeoloog Riemke Scharff neemt u mee in het project ‘Van scherf tot Verhaal’ en vertelt u na een korte wandeling meer over het nieuwe opgravingsterrein.



Het Hunebedcentrum vindt het fijn wanneer belangstellenden de opening bijwonen. Dat kan door een mail te sturen naar hwolters@hunebedcentrum.nl

Ingezonden