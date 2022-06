DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen 12 juni 15.30 uur en 13 juni 11.15 uur is op de Esterfelder Stiege, ter hoogte van de Uhlandstraße, een nog onbekende bestuurder van een personenauto van de weg geraakt en tegen een geparkeerde witte VW Polo gebotst. Het betreft vermoedelijk een zwarte wagen. De bestuurder er van is er vandoor gegaan.

Papenburg

Vanmorgen zag een 74 jarige bestuurder van een VW de tegemoetkomende Mercedes van een 55 jarige man over het hoofd toen hij vanaf de B70 de Rheiderlandstraße in wou rijden. Bij de daarop volgende aanrijding raakte de bestuurder van de Mercedes zwaargewond. De bestuurder van de VW en een 69 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, kwamen met de schrik vrij.

Haren

Bij een bedrijf aan de Röchlingstraße in Haren is gistermorgen om half acht een kunststofpers in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Rütenbrock geblust. Er raakte niemand gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.