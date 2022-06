Vertellingen, scènes en demonstraties tijdens wandeltocht 1, 2, 3, 4 Onstwedde

ONSTWEDDE – Eén gemeentehuis, twee brinken, drie kerken en vier molens. Het is niet allemaal meer in oude luister aanwezig, maar het zijn wel de locaties waarlangs de zes kilometer lange route van het wandelevenement 1, 2, 3, 4 Onstwedde de deelnemers op de woensdagavonden 29 juni, 20 en 27 juli leidt. Onderweg zijn er diverse vertellingen, scènes en demonstraties over het verleden van Onstwedde.

“De wandeling is opgezet voor zowel bewoners van dorp en regio die iets meer te weten willen komen over de historie van Onstwedde als voor toeristen en recreanten die het gebied wat beter willen leren kennen”, vertelt Jan Hidde Wilzing namens dorpsbelangenorganisatie stichting Ocrea. “De wandeling vindt plaats in de schoolvakantie zodat er in deze regio een leuke extra activiteit is voor toeristen.” Ocrea organiseert deze wandeling samen met de Onstwedder Handelsvereniging en stichting Onstwedder Gaarv’n.

Geschiedenis

De wandeling 1, 2, 3, 4 Onstwedde leidt de wandelaars in groepsverband onder leiding van een gids door en rond Onstwedde. De deelnemers komen van alles te weten over de geschiedenis van Onstwedde, onder meer de gerestaureerde boerderij Erven Up ten Thije waarover bewoonster Gerda Nijenbrinks een boek schreef. Verder is er aandacht voor de moord op pastor Else, dokter Hommes en zijn bos, de drie juffers van de Juffertoren, de vier molens van Onstwedde en het omliggende esdorpenlandschap. Stichting Onstwedder Gaarv’n verzorgt onderweg enkele demonstraties oude ambachten. Ook is er voor de deelnemers een kopje koffie of thee met wat lekkers, aangeboden door Gasterij Natuurlijk Smeerling.



De wandeltocht 1, 2, 3, 4 Onstwedde vindt plaats op de woensdagavonden 29 juni, 20 en 27 juli van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. De inschrijving is open, opgave kan via e-mailadres 1234@onstwedde.info .

Ingezonden