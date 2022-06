BELLINGWOLDE – Sinds 19 mei wordt Sjef vermist.

Kater Sjef hoort thuis aan de Vonkslaan in Bellingwolde, maar daar is hij sinds 19 mei niet meer gezien. Sjef is van het ras Demon Rex, is 3 1/2 jaar oud, gechipt, gecastreerd en draagt geen halsband. Hij heeft een kale buik en heeft krulhaar achter zijn oren en achterpoten. Sjef heeft blauwe ogen.

Heeft u Sjef gezien, neem dan contact op met Monique Zondervan 06-24874691