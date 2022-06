Hulpmiddelen dag Stadskanaal door Bartiméus en Oogvereniging Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 14 juni, 08.00 uur door John Havinga

WOLKENVELDEN EN ZON | IEDERE DAG WAT WARMER

Het wordt vrij zonnig. We komen met de temperatuur uit op ongeveer 20 graden, bij een zwakke tot soms matige westelijke wind (2-3Bft). Daarnaast zijn er meer wolken in de ochtend, vanmiddag wordt het minder bewolkt. We houden ook vannacht rustig weer en brede opklaringen, met minimumtemperaturen rond 11 graden.

Morgen wordt het (vrij) zonnig en warmer. De temperaturen komen uit op ongeveer 22 à 23 graden, bij een zwakke tot soms matige wind (2-3 Bft) uit het noordoosten tot noorden. Donderdag verloopt vergelijkbaar met woensdag en ook dan wordt het een (vrij) zonnige dag. De temperatuur ligt dan rond 23 graden.

Vrijdag en zaterdag nog warmer. Vrijdag komen we uit op ongeveer 25 à 26 graden met flinke zonnige perioden en een matige zuidenwind. Zaterdag begint zonnig en al snel wordt het ergwarm. Uiteindelijk wordt het rond 30 graden. In de loop van de dag komen er flinke buien met kans op onweer en hagel. Later op de dag wordt het bewolkt en volgt er regen.