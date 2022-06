Open Opnameweken Grote Kerk Wildervank

WILDERVANK – Van 20 juni t/m 2 juli organiseert Arnoud van der Laan, in samenwerking met de Grote Kerk Wildervank, alweer voor de 11e keer de Open Opnameweken.

Tijdens de opnameweken kun je voor een heel vriendelijk tarief een professionele opname laten maken in de prachtige akoestiek van de Grote Kerk. Perfect als demo voor op je website, of (in combinatie met video-opnames) als promotiemiddel op YouTube of Social Media. Om een idee te krijgen wat voor leuke en gevarieerde muziek er is opgenomen in de voorgaande jaren is een compilatiefilmpje gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=NJ7rJ0G5EKY



De foto is gemaakt door Heidi Jonker (HJ fotoatelier).

Meer informatie over het project is hier te vinden www.ae-audio.nl/opnameweken.html

Ingezonden