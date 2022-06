Rondleiding op toekomstige natuurbegraafplaats in Laude

LAUDE, SELLINGEN – De beste manier om natuurbegraafplaats Laude te leren kennen is door deel te nemen aan een rondleiding.

Op zaterdag 25 juni om 14.00 uur verzorgt de nieuwe natuurbegraafplaats Laude in Sellingen, Westerwolde een rondleiding van zo’n anderhalf uur door het jonge bos waar de natuurbegraafplaats is gepland. Onderweg vertellen gidsen u over de historie van het gebied en over natuurbegraven. Ze laten u kennismaken met de verschillende delen van de natuurbegraafplaats en vertellen over de doelstellingen.

Inwoners en belangstellenden kunnen zich hieronder aanmelden om deel te nemen en zo het gebied en haar geschiedenis en natuurwaarden te leren kennen. Tijdens de rondleiding leert u wat natuurbegraven is en hoe natuurbegraven bijdraagt aan het toekomstige behoud van dit unieke jonge bos.

Om deel te kunnen nemen aan de rondleiding is opgave wenselijk. Zo kunnen ze een inschatting maken van de groepsgrootte. De rondleiding start om 14:00 uur. Het adres van de rondleiding is Ruiten A Kanaal Oost IV. Klik hier voor een routebeschrijving. Er is slechts beperkt parkeerruimte, dus het is fijn als u met de fiets komt.

Aanmelden voor de rondleiding kan via natuurbegraafplaatslaude.nl.

Bron: Natuurbegraafplaats Laude