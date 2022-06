Stad Groningen goed voor helft van alle snelheidsboetes in de provincie

GRONINGEN – In 2021 werden zo’n 454.000 snelheidsboetes uitgeschreven in de provincie Groningen. Verkeersdeelnemers werden het vaakst beboet in de provinciale hoofdstad. Snelheidscontroles leverden hier vorig jaar bijna 64.000 boetes op, wat neerkomt op 54,7% van alle Groningse prenten. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In de stad Groningen werden vorig jaar zo’n 175 snelheidsboetes uitgedeeld per dag. Ook in Midden-Groningen werd vaak te hard gereden. Hier werd vorig jaar bijna 18.000 keer een boete uitgeschreven, zo’n 50 per dag.

In Pekela werden juist de minste snelheidsboetes uitgeschreven: hier kregen vorig jaar slechts 43 verkeersdeelnemers een boete voor te snel rijden.

In Eemsdelta gemiddeld meest forse overtredingen

De gemiddelde snelheidsoverschrijding van alle bekeuringen in Groningen was vorig jaar 8,7 km/u, al verschilt dit lokaal sterk. Zo wordt in Eemsdelta over het algemeen het hardst gereden. Van alle boetes waarin de exacte snelheid is aangegeven, is de gemiddelde snelheidsoverschrijding hier zelfs 11,5 km/u. De top 5 Groningse gemeenten met de hoogste gemiddelde snelheidsoverschrijdingen is als volgt:

Eemsdelta: gemiddeld 11,5 km/u te hard Oldambt: gemiddeld 10,9 km/u te hard Stadskanaal: gemiddeld 9,8 km/u te hard Westerwolde: gemiddeld 9,5 km/u te hard Veendam: gemiddeld 9,2 km/u te hard

In heel ons land werden er 80.000 boetes uitgeschreven voor mensen die meer dan 30 km te hard reden.

Auto-expert Menno Dijcks: ”Een strafbeschikking vanwege te hard rijden kan grote invloed hebben op de autoverzekering. Je krijgt een strafbeschikking als je binnen en buiten de bebouwde kom meer dan 30 km per uur te hard rijdt. Op de snelwegen ligt dat op 40 km per uur. Dat moet je de volgende acht jaar melden bij het aanvragen van een andere verzekering. Als je bijvoorbeeld een andere auto koopt of wilt overstappen naar een goedkopere verzekering. Verzekeraars kunnen je dan weigeren omdat je een ‘groter moreel risico’ vormt voor de verzekeraar. Je kunt je dus minder gemakkelijk verzekeren in de toekomst.” Afgelopen jaar waren er zo’n 48.000 mensen die een strafbeschikking kregen voor te hard rijden.

Dit is de meest actieve flitspaal van Groningen

De meest actieve flitspaal van Groningen staat aan de zuidkant van het Emmaviaduct in de provinciale hoofdstad. Met in totaal 19.062 snelheidsboetes was dit meest productieve flitser van de provincie. Ook de flitser aan de noordkant van het viaduct blijkt productief. Hier werd in 2021 in totaal 11.097 keer een boete uitgeschreven. De top 3 meest actieve flitspalen binnen de provincie wordt aangevuld door de flitser langs de N360 die tevens in stad Groningen te vinden is (8.580 boetes).

