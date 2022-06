Veel belangstelling voor de BINGO in de Koningsspil

BLIJHAM – Het was volle bak bij de BINGO in de Koningsspil.

Vanavond draaide de BINGO-molen in de Koningsspil in Blijham. Dit werd in het kader van de feestweek georganiseerd door Buitengewoon Blijham.

Er werd gespeeld in acht rondes en in de pauze was een verloting.

Voor de BINGO was veel belangstelling; de zaal zat vol. Veel deelnemers gingen met mooie prijzen naar huis.

Foto’s: Jacob Musch