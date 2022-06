Weer asielzoekers in tenten bij het AZC in Ter Apel Update: Statenfractie SP dient vragen in over onmenselijke situatie Ter Apel

TER APEL – Bij het AZC in Ter Apel heeft een groep asielzoekers de nacht in tenten doorgebracht.

Op verzoek van COA plaatsten Rode Kruis-hulpverleners gisteravond binnen de hekken van aanmeldcentrum Ter Apel 10 tenten. Dit om te voorkomen dat asielzoekers in de buitenlucht moesten slapen. Zo’n 20 personen heeft hiervan gebruik gemaakt. Ook brachten asielzoekers de nacht binnen op stoelen door en gingen er zo’n 100 personen naar de tent, die dienst doet als crisisopvang, in Stadskanaal.

Dit is de tweede keer dit jaar dat het rode kruis tenten als nood accommodatie bij het aanmeldcentrum plaatst. Ook voor vannacht wordt weer een grote toestroom van asielzoekers verwacht.

Update: Statenfractie SP dient vragen in over onmenselijke situatie Ter Apel

Tijdens de rondvraag van de Statencommissie zullen de socialisten aandacht en verheldering vragen voor de onhoudbare situatie in Ter Apel. Afgelopen nacht was de crisis in Ter Apel weer zo hoog opgelopen, dat het COA zelf heeft gevraagd aan het Rode Kruis om bij te springen.



De SP was medeorganisator van de manifestatie voor hoop en solidariteit met Ter Apel op 6 mei jl.. De berichten over de onmenselijke toestanden in Ter Apel blijven helaas nog altijd onverminderd binnenstromen. SP-fractievoorzitter Agnes Bakker: “Ondanks mooie woorden van de staatssecretaris, is er nog amper iets veranderd rondom het opvang- en doorstroombeleid, waardoor in Ter Apel een mensonwaardige situatie is. Het COA vraagt al maanden naar nieuwe permanente opvanglocaties. Elke nacht is het weer spannend of het gaat lukken. De medewerkers doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar staan met hun rug tegen de muur.



Onze eigen veiligheidsregio, maar ook die van onze noordelijke provincie-buren doen hun uiterste best om noodopvanglocaties in te richten. Maar het is toch van de zotte dat er geen structurele oplossing komt en dat de rest van Nederland weg blijf kijken” Bakker; “Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe het college tegen deze situatie aankijkt en wat het college voor stappen onderneemt om dit schrijnende probleem op te lossen zodat er in Ter Apel weer een menswaardige situatie ontstaat, voor vluchtelingen, medewerkers van het COA en de inwoners van Ter Apel. En we willen weten wat wij als Provinciale Staten kunnen doen.” (Ingezonden)