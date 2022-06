Groningen viert Keti Koti / Emancipation Day

GRONINGEN – Op vrijdag 1 juli a.s. viert Groningen met Keti Koti de afschaffing van de slavernij. Op die dag verandert de binnenstad van Groningen in een groot festivalterrein. Op allerlei locaties worden bijzondere activiteiten georganiseerd in het kader van het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op het heden. Denk aan muziek, spoken word, films, lezingen, tentoonstellingen en zelfs een culinaire markt.



Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in de

toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. De afschaffing van de slavernij wordt jaarlijks

gevierd met Keti Koti: een feestdag op 1 juli. Keti Koti stamt uit het Sranantongo (Surinaams) en betekent

“ketenen gebroken”. Ook Groningen heeft een slavernijverleden. Dat wordt dit jaar uitgebreid belicht door de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Het is belangrijk om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Comité 30 juni 1 juli Groningen besteedt hier al een aantal jaren aandacht aan.



Programma

Wereldmuziek, kleuren en geuren staan op 1 juli centraal bij het Keti Koti Festival in de Akerk. Overdag

kun je lekker eten bij de kraampjes van de International Foodmarket en ’s avonds dansen met de LDE

tribute to Lucky Dube. Het Comité 30 juni 1 juli Groningen is overdag met een informatiestand aanwezig

in de kerk. Daar kun je meer te weten komen over Keti Koti / Emancipation Day. Even verderop viert

Stichting Pittig Gekruid in Museum aan de A vrijheid, gelijkheid en verbondenheid met muziek, talks,

poëzie, dans, spoken word, kinderkunst en heri heri. De Akerk en het museum worden om 18:00u en

20:00u aan elkaar verbonden door een bijzondere Drakendans door kinderen van Wushu-vereniging

Bao Trieu van Earl Blijd.



Forum Groningen organiseert een Keti Koti x Bitterzoet Erfgoed Filmmarathon. Van twaalf uur ’s

middags tot twaalf uur ’s nachts kun je gratis naar documentaires en films die allemaal in meer of

mindere mate in relatie tot ons slavernijverleden staan. Daarnaast openen er in het

Universiteitsmuseum maar liefst drie tentoonstellingen omtrent slavernij en het koloniale verleden van

Nederland. De opening wordt gevierd met een Keti Koti programma met spoken word en muziek van

artiesten van Noordstaat.



’s Avonds wordt in de entreehal van SPOT/De Oosterpoort de afschaffing van de slavernij gevierd met

spoken word, theater, muziek en dans. Zo zal onder meer stadsdichter Myron Hamming voordragen,

kun je genieten van lekkere hapjes en drankjes en dansen op de beats van DJ Lowpro. Ook zou je naar

Le petit théâtre kunnen gaan en je mee te laten voeren door de liedjes en gedichten van het programma

Free as a bird van Sharon Doelwijt.



Bovendien zijn op 1 juli alle Bitterzoet Erfgoed-tentoonstellingen in de stad gratis te bezoeken: in de

Akerk, het GRID Grafisch Museum, Groninger Museum, Museum aan de A en in het

Universiteitsmuseum.

Strippenkaart

Wil je als een echte festivaltijger alle programmaonderdelen bezoeken? Dan hebben we een leuke actie:

de Keti Koti strippenkaart. Daarmee kun je bij alle locaties die een gratis dagprogramma aanbieden een

stempel halen. Een volle strippenkaart kun je ’s avonds inleveren bij SPOT/De Oosterpoort – en dat levert

je een leuke verrassing op! Er wordt een gelimiteerde hoeveelheid strippenkaarten uitgegeven. Je kunt ze op 1 juli afhalen bij de Akerk, het Museum aan de A, Forum Groningen en Universiteitsmuseum.



Praktische informatie

Met uitzondering van het avondprogramma in de Akerk en in Le Petit Théâtre is Keti Koti Groningen

gratis te bezoeken. Soms moet je wel reserveren. Voor meer informatie, check

www.bitterzoeterfgoed.nl. Hier vind je onder meer het blokkenschema met exacte tijden, alsook meer

informatie over de verschillende programmaonderdelen, de artiesten en locaties. Ook buiten dit programma wordt er in Groningen aandacht besteed aan Keti Koti. Zo organiseert het

Noorderpoort een Keti Koti themaweek voor studenten.



Bitterzoet Erfgoed en Keti Koti worden mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Provincie

Groningen, Kunstraad Groningen, Mondriaanfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Beringer

Hazewinkel, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en VriendenLoterij Fonds.

