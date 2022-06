Jantje Zijlstra-Meems blaast 100 kaarsjes uit

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN PAAR WOLKEN | NA MORGEN WARMER

Soms zijn er vandaag wat wolkenvelden maar in het algemeen is het een zonnige dag door een hogedrukgebied ten noorden van de Wadden. Daardoor staat er ook maar een zwakke oostenwind, vanmiddag is er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord. Heel warm wordt het zeker niet maar met de felle zon en 21 tot 23 graden doet het toch wel zomers aan.

Ook morgen is het niet super-warm met een maximum van 23 graden en vannacht een minimum van 11 graden, want ook morgen is er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord. Maar het is overwegend zonnig met opnieuw vrij felle zonneschijn.

Vrijdag draait de wind naar zuid tot zuidwest en dan maken we met de temperatuur een sprong naar 26 tot 28 graden. En of het dan zaterdag 30 graden wordt is maar de vraag, want er komt dan wat bewolking en de wind gaat weer draaien. Het wordt zaterdag vermoedelijk 25 tot 29 graden met later op de dag kans op een bui, zondag is er meer kans op regen en onweer.