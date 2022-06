DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

In de nacht van maandag op dinsdag zijn aan de Rheder Straße in Aschendorf en in Herbrum en Dörpen meerdere vuilnisbakken, die klaar stonden om geleegd te worden, omgegooid. Doordat een deel van de containers op de weg belandde werd het verkeer in gevaar gebracht. Een Nederlandse bestuurder van een VW Amarok merkte een container, die op de Emsbrücke was geplaatst, te laat op en botste er tegen aan. Hierbij raakte de auto beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

Gistermorgen zijn om 8.40 uur op de Rheder Straße in Aschendorf een VW Caddy en een Mercedes met de spiegels tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de Mercedes is doorgereden. De politie is naar hem op zoek. De schade aan de VW Caddy bedraagt 500 euro.

Gisteren is tussen 7.15 en 12.50 uur vanaf de parkeerplaats van een supermarkt aan de Mühlenstraße in Aschendorf een zilvergrijze scooter gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg.

Dörpen

Aan de Ringstraße in Dörpen is in de nacht van zaterdag op zondag een staatlantaarn vernield. De lantaarn werd volledig omgebogen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Meppen

Tussen zaterdag en maandag is bij een opslagruimte van een sportcomplex aan de Lohberg in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 300 euro.

Papenburg

Gistermiddag is om 13.20 uur op de Rheiderlandstraße in Papenburg een vrachtwagen in de sloot beland. De 34 jarige vrachtwagenchauffeur kwam door onbekende oorzaak met zijn truck en aanhanger, beladen met bulkgoederen, in de berm terecht en belandde vervolgens met zijn combinatie in de sloot. Hij bleef ongedeerd. De weg is tot zes uur gisteravond voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade bedraagt zo’n 55.000 euro.

Bij een ongeval op de Birkenallee in Papenburg zijn vanmiddag om 13.50 uur zes personen gewond geraakt. Een 19 jarige bestuurster van een Audi reed door onbekende oorzaak tegen een Mercedes Vito, waarin een vrouw en vier kinderen zaten. Alle betrokkenen raakten bij het ongeval gewond en werden per ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Moormerland

Tussen 11 april en 11 juni zijn vanaf de dijk tussen Terborg en Gandersum in totaal 32 schapen gestolen. Het gaat om 14 ooien en 18 lammeren. De schapenhouder ontdekte de diefstal toen hij de dieren vanwege een medische behandeling bij elkaar dreef.

Grote oefening brandweer

Aanstaande zaterdag vindt van negen tot drie uur op het oefenterrein van THW Leer (Allemanenstrasse 1, 26789 Leer) een grote oefening plaats. Hiervoor worden de lokale brandweerkorpsen in drie groepen verdeeld. Groep1: kust- en hoogwaterbescherming (Ditzum, Bunde, Weener, Ditzum, Dollart). Groep 2: technische assistentie (Bunde, Flachsmeer, Weenermoor, Völlenerfehn, Ihrhove). Groep 3: personeelsreserve (Ostrhauderfehn, Langholt, Großwolde, Holterfehn, Collinghorst). Het scenario is dat ze bij een dreigende dijkdoorbraak een dijk moeten beveiligen met zandzakken en andere technieken. Hiervoor worden op verschillende locaties zandzakken gevuld, verpakt, vervoerd en gelegd. Gasten kunnen om 13.30 uur deelnemen aan de oefening.

Door de oefening kan het aantal voertuigen van hulpdiensten toenemen, vooral in de buurt van de stad Leer en de wijk Loga. Bij aanvang van de oefening rijden diverse hulpverleningsvoertuigen van bovengenoemde brandweerkorpsen naar het THW-terrein. Daarnaast wordt er als onderdeel van de oefening getraind voor een konvooirit, zodat veel hulpverleningsvoertuigen als konvooi de weg op gaan.

In de plaatsen Ditzum, Bunde, Weener, Ditzum, Dollart, Bunde, Flachsmeer, Weenermoor, Völlenerfehn, Ihrhove, Ostrhauderfehn, Langholt, Großwolde, Holterfehn en Collinghorst zal omstreeks 10.00 uur een sirenealarm afgaan als testalarm voor deze oefening.

Schüttorf, Bad Bentheim

Om arrestatie te voorkomen, vluchtte gisteravond een 24-jarige man voor de politie. De man werd in de vroege ochtenduren aangehouden. Hij gaat een jaar en vier maanden de cel in.

De gezochte 24-jarige en zijn 23-jarige metgezel waren passagiers van een grensoverschrijdende passagierstrein vanuit Nederland. De politie controleerde de twee mannen dinsdagavond rond 22.00 uur in het kader van de grenspolitiebewaking van de binnengrens met Nederland op station Bad Bentheim.

Bij het controleren van de persoonlijke gegevens van de 24-jarige Duitser constateerden de ambtenaren dat justitie een arrestatiebevel tegen de man had uitgevaardigd. Hij werd veroordeeld tot een jaar en vier maanden gevangenisstraf wegens oplichting.

Toen hij erachter kwam dat hij de komende jaren in de gevangenis zou zitten, gooide de 24-jarige man snel zijn rugzak weg en rende weg. Om aan de politie te ontsnappen, sprong hij ongeveer drie meter in de spoorwegonderdoorgang aan de Bahnhofstrasse.

De onmiddellijk gestarte zoekacties concentreerden zich vervolgens op de hoofdweg tussen Bad Bentheim en Schüttorf, evenals het aangrenzende bosgebied en de spoorlijn. Om gevaar voor de voortvluchtige en de hulpdiensten te voorkomen, werd het treinverkeer op het traject beperkt.

Bij de zoekactie werden meerdere patrouillewagens van de politie, twee hulphonden twee drones met elk een warmtebeeldcamera van de vrijwillige brandweer van Bad Bentheim en de lokale groep DLRG in Nordhorn ingezet.

Ondanks de intensieve inspanningen van alle hulpdiensten mocht de zoektocht naar de voortvluchtige aanvankelijk niet baten. Daarom werden de gerichte zoekacties rond 01.00 uur afgeschaald.

Kort voor zes uur vanmorgen werd de voortvluchtige door agenten op het treinstation van Schüttorf gezien toen hij in een trein naar Rheine stapte. Hij werd in de trein aangehouden.

De man, die kletsnat was, mocht in het politiebureau droge kleren uit zijn rugzak aantrekken en werd vervolgens door de agenten naar de dichtstbijzijnde penitentiaire inrichting gebracht.

In de rugzak en kleding van de 24-jarige werd in totaal ongeveer 21 gram marihuana en 7 gram hasj gevonden. Op zijn 23-jarige metgezel werd ongeveer 7 gram marihuana en 1,5 gram hasj gevonden. De drugs zijn in beslag genomen en er is een passende strafrechtelijke procedure gestart wegens het overtreden van de narcoticawet.