MBO-praktijkverklaring voor statushouders

STADSKANAAL, BORGER – Een groep van 17 statushouders uit de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn heeft op 15 juni een MBO-praktijkverklaring ontvangen. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze over voldoende vakvaardigheden beschikken als assistent installatie- en constructietechniek of assistent bouwen, wonen en onderhoud. In deze sectoren is momenteel veel vraag naar personeel. Door een goede samenwerking tussen de gemeente Stadskanaal, Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, Noorderpoort, Alfa-college en de GAP Academy in Stadskanaal konden deze statushouders zich in korte tijd scholen in nieuwe vaardigheden.

Met een MBO-praktijkverklaring kunnen mensen laten zien wat ze in de praktijk kunnen. De praktijkverklaring is een eerste opstap naar werk of een vervolgopleiding. Voor het behalen van de MBO-praktijkverklaring hebben de statushouders op de werkleerafdelingen van GAP Academy laten zien dat ze het vak als assistent in de praktijk beheersen en hiermee verdere stappen kunnen maken naar betaald werk. Ze kunnen ook kiezen voor een combinatie van werken en vervolgopleiding.

Knappe prestatie

Coördinator Hilde Grooten van GAP Academy: ‘Het is voor het eerst dat zo’n grote groep statushouders een leertraject heeft afgerond met een erkende MBO-verklaring. En het is een knappe prestatie dat een groot deel van deze kandidaten naast het praktijkleren ook hun inburgeringstraject volgen of hebben gevolgd. Tijdens het praktijkleren bij de GAP Academy hebben we veel tijd en aandacht besteed aan de beheersing van vaktechnisch Nederlands.’ De GAP Academy is een opleidingsinstituut dat als doel heeft om de kloof (gap) tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers te overbruggen. Deze opleiding is gefinancierd door de gemeente Stadskanaal en de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, die daarvoor een subsidie ontving van de Arbeidsmarktregio Drenthe.



Werken aan toekomst

Op 15 juni werd de groep statushouders in het zonnetje gezet op de opleidingslocatie van GAP Academy in Stadskanaal. Samen met familie, vertegenwoordigers van de gemeenten en de betrokken opleidingen namen de deelnemers hun MBO-praktijkverklaringen in ontvangst.

Bilal al Samman, een van deelnemers is enthousiast. ’In Syrië was ik pizzabakker, nu bereid ik me voor op een baan in de elektrotechniek. Deze opleiding is heel belangrijk voor mij. Ik wil een diploma halen en een baan vinden. Mijn Nederlands is echt verbeterd en de sfeer in de groep is goed. Het is een mooie kans om iets nieuws te leren. In februari begin ik met de opleiding MBO voor het diploma elektro- en constructietechniek niveau 1’.

