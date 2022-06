Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rond Borsum

RHEDE, BORSUM – Vandaag organiseerde wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Borsum. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Borsumer-Bergen-Flaarsee 8km woensdagmorgen 15-06-2022.

Wandelen Werkt wandelaars deze keer in een andere omgeving. Af en toe ergens anders dan wandelen in de mooie omgeving Westerwolde. Deze keer de grens over wandelen door het gevarieerd Eems-landschap van Borsum. Wandeling onder begeleiding van wandelcoaches Els Eckhardt, Els van Hoof, Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman. Omdat er wordt gewandeld in een bergachtige omgeving werden er onderweg enige instructies gegeven voor het wandelen in de bergen.



Startpunt van de wandeling Gaststätte en Ferienwohnung Kassens te Borsum



Wetenswaardigheden Borsum en omgeving:

Geschiedenis Borsum: wordt voor het eerst genoemd in Diepenbrock’s “Geschiedenis van het voormalige Münsterbureau Meppen” 853 als “brussina”. De plaats ligt op een zandduin, die zich uitstrekt van oost naar west. In vroegere jaren was Borsum als een eiland. De plaats had geen overstromingsvrije verbindingen met naburige gemeenschappen. Pas in 1931/1932 werd een overstromingsvrije weg aangelegd tussen Borsum en Rhede. De plaats is meestal agrarisch gestructureerd. De omgeving wordt gekenmerkt door de bergen van Borsum en vele wateren, die al de bestemming zijn van veel toeristen.



Geschiedenis St.Anna-Borsum Kerk: Door de overstromingen was alle verkeer naar de omliggende dorpen alleen mogelijk per boot. Daarom werd in 1515 besloten om een ​​kapel te bouwen. Dit werd in 1819 vervangen door de huidige kerk. In 1891 werd dit gerestaureerd en de toren was toen voor het eerst een tip. De enige bel in deze toren bevat een inscriptie die vertaald is: De patroonheilige van de kapel in Borsum is St. Anna. Ten tijde van Pastor Mödden in ASD 1827 schonk HB van Bergen en M. Fremy mij.In 1930 kreeg Borsum een ​​eigen begraafplaats, nadat de doden bij vloed rond de kerk of op de begraafplaats in Aschendorf waren begraven.

De eerste overledene op de nieuwe begraafplaats was de vrouw van Theodor Staars in 1931 .In 1950 werd de sacristie gemaakt van de stenen van de oude school. In het verleden werd de sacristiedeur gebruikt om de kerk binnen te gaan, het altaar stond op de voorgrond en achter het altaar was de sacristie. Dit gebeurde in de tijd van Pastor Struwe, die ook verantwoordelijk was voor een doopvont dat ons door de gemeente Rhede was gegeven. Ongeveer 25 jaar geleden restaureerde de Borsum de kerk van binnenuit met rode klinker, houten lambrisering aan het plafond en nieuwe tegels. Het altaar in onze kerk werd geschonken door mevrouw Anna Schulte en de broers Dickebohm. De Preditstuhl is gemaakt door de kunstenaar Hellerbernd. Bernhard Heller werd geboren in Sande in 1878 en stierf in Lathen in 1937. In zijn jeugd moest hij koeien houden; Hij had tijd om te carven. In de kerk zijn de preekstoel, de communiebank en de gedenkplaat voor de oorlog, evenals het frame van de Kruisweg, door hem gemaakt.



Andere figuren in onze St. Anna-kerk tonen St. Anna met dochter Maria, de moeder van God, St. Joseph, St. Johannes de Doper in het heiligdom. De kerststal van vandaag is gemaakt en geschonken door Fam. Wiemker uit Rhede. Ze is al jaren in bezit van onze kerk. Landschapsbeschermingsgebied “Rhede-Flaar”; Het reservaat van ongeveer 357 ha ligt in het noorden van het district Emsland en maakt deel uit van het EU-vogelreservaat V 16 Emstal van Lathen naar Papenburg. Het maakt dus deel uit van het pan-Europese netwerk van natuurreservaten Natura 2000.Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw, waarbij ongeveer de helft van het land wordt verbouwd als grasland en de andere helft als bouwland. Kenmerkend is het ruime onverdeelde landschap met open zichtbaarheid en weinig houtachtige structuren. Alleen kleine gebieden van dit gebied zijn te vinden op grote hoogte stands en wilgenstruiken. Een essentieel onderdeel van het beschermde gebied is de Flaarsee, die dient als slaapwater voor een verscheidenheid aan waardevolle vogel soorten. Het hele gebied is een belangrijk leefgebied voor veel bedreigde broed- en rustvogels. Onder de broedvogels zijn Blauwborst, Kievit en Grutto. Het doel van de bescherming van het gebied is om de functies van het gebied voor deze en vele andere vogelsoorten te beschermen en te ontwikkelen. Prachtig watervogelnatuurgebied waar we kunnen genieten van de vele soorten vogels.



Wandelen in Emsland Flaarsee: oase voor vogels en vogelaars:

Hoewel de promenade officieel “Around the Flaarsee” wordt genoemd, heeft een goede zeven kilometer lange route veel meer te bieden dan alleen een rondleiding over het water. De wetlands van Rhede-Flaar zijn een paradijs voor vogels. Kinderwagens hebben de mogelijkheid om inheemse en buitenlandse vogelsoorten te observeren. In plaats van water domineren bossen en glooiende heuvels het landschap. Het elf hectare grote meer is in de jaren tachtig aangelegd in het kader van de aanleg van zand voor de A31. Het idyllische landschap is de thuisbasis van vele soorten vogels en stopt voor trekvogels op hun weg naar het noorden of zuiden. De verschillende soorten kunnen bijzonder goed worden bekeken vanaf het vogelobservatiestation. View-gleuven bieden een duidelijk zicht op wintertaling, grijze ganzen of ontlastingszwanen, zonder dat ze zich door de bezoekers gestoord voelen.

De wandelaars hebben onderweg genoten van deze mooie natuurrijke omgeving net over de grens bij

Rhederburg.

Verslag: gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Meer foto’s vindt u HIER.



