Geen geld maar toch verduurzamen en besparen door de Bespaarcoach

OOST GRONINGEN – Inwoners van Oost-Groningen met een laag inkomen kunnen nu gratis hulp krijgen om hun woning te verduurzamen. De Oost-Groninger gemeenten zetten hiervoor de Bespaarcoach in. De Bespaarcoach kijkt samen met de bewoner of isolatie interessant is, stelt een financieel plan op en helpt bij de aanvraag van offertes en subsidies. Deze hulp is gratis en vrijblijvend. De bewoner bepaalt zelf of hij zijn woning laat isoleren.

Gegarandeerd 10 euro per maand besparen

Arjan Hermanides, projectleider van Jouwbespaarcoach: “Ook voor mensen met een kleine beurs en geen spaargeld is het mogelijk om hun huis te isoleren. Wij gaan graag met hen rond de tafel om een plan te maken. Wij helpen met het aanvragen van offertes en zijn op de hoogte van de financieringsmogelijkheden. Met het isolatiegeld van de Provincie Groningen en de extra subsidiemogelijkheden kunnen ook zij profiteren van de voordelen van een goed geïsoleerde woning.” De bespaarcoach maakt een plan waarbij, ook als er geld geleend moet worden, een directe besparing van minimaal € 10,- per maand gegarandeerd is. “En dan heb je ook meteen geïnvesteerd in je woning en ervaar je direct meer comfort”, aldus Hermanides.

Startschot in Veendam

Vanaf 20 juni gaat Bespaarcoach Erwin Jalving van start in Veendam. Om zichzelf voor te stellen gaat hij letterlijk langs de deuren. Ook is hij elke vrijdag van 9.00 – 13.00 uur te vinden in de Buurthuiskamer in Veendam Noord (Vredenrustlaan 78). Daar kunnen inwoners terecht voor vragen over energie besparen en verduurzamen. Inwoners die een afspraak met Erwin willen inplannen, kunnen naar www.jouwbespaarcoach.com/bespaarcoach. Dit geldt ook voor inwoners uit andere Oost-Groninger gemeenten. Voor deze gemeenten worden op dit moment eigen Bespaarcoaches opgeleid, maar woningeigenaren kunnen zich vast aanmelden.

Jouwbespaarcoach.com

Op Jouwbespaarcoach.com kunnen inwoners zich aanmelden voor een gratis Energiecoach-gesprek en staan nog meer praktische tips. Ook kunnen huiseigenaren een code voor een gratis Energie Bespaarpakket aanvragen. In dit pakket zitten producten die direct een besparing kunnen opleveren. Er is keuze uit verschillende pakketten. Inwoners die hun huis willen isoleren, kunnen een gratis Quickscan aanvragen om te weten óf en welke verduurzamingsmaatregelen voor hen interessant zijn. Jouwbespaarcoach.com is een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, om woningeigenaren te helpen bij het besparen van energie en het verduurzamen van de woning en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Oost-Groningen.

Voor meer informatie zie: www.jouwbespaarcoach.com.

