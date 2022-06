Groninger Erfgoedloketfair ‘Duurzaam behoud van uw erfgoedpand!’

WARFFUM – Op 30 juni organiseert Erfgoedloket Groningen een Erfgoedloketfair. Na een succesvolle digitale editie vorig jaar, vindt de fair nu weer live plaats in Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum. De fair biedt kennis en informatie voor bezitters van monumentale en karakteristieke panden. Er is een aantrekkelijk en gevarieerd programma, dat (na aanmelding) gratis te bezoeken is.



Het Erfgoedloket Groningen organiseert de Erfgoedfair omdat er onder bezitters van monumentale en karakteristieke panden nog steeds veel vragen leven. Het gaat dan bijvoorbeeld over subsidies voor onderhoud en verduurzaming, of over de vraag welke werkzaamheden rond erfgoed vergunningsvrij mogen worden verricht. Op de fair kunnen bezoekers tientallen standhouders bezoeken die graag antwoord geven op deze en aanverwante vragen. Daarnaast zijn er diverse kennissessies over onder meer goed onderhoud, verduurzaming en subsidies.

Aangezien er veel vragen over materiaalkeuze en -gebruik leven, zijn er op de fair verschillende materiaalspecialisten aanwezig om u van alles te vertellen én te laten zien over bijvoorbeeld historisch glas, restauratieve schildertechnieken en smeedwerk.



Het erfgoedcafé biedt ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere erfgoedeigenaren. Natuurlijk kunnen alle bezoekers van de fair vrijelijk genieten van het erfgoed van het openluchtmuseum.



De Erfgoedloketfair ‘Duurzaam behoud van uw erfgoedpand!’ vindt plaats op 30 juni van 15.00 tot 20.00 uur in het openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum. Bij aanmelding via www.erfgoedloketfair.nl of info@erfgoedloketgroningen.nl is de toegang gratis.



Een overzicht van alle aanwezige partners, deelnemende organisaties en bedrijven en de kennissessies is te vinden op www.erfgoedloketfair.nl. Om alvast in de stemming te komen, kunnen op deze site de lezingen van de fair van vorig jaar terug worden gekeken. Wij bevelen daarnaast van harte de informatievideo’s en de bibliotheek van de website aan.

