Koninklijke Onderscheiding voor echtpaar Pomp

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DAG | WARM VOOR 1 DAG

Het wordt vandaag een heel rustige dag met af en toe een paar wolkenvelden van diverse types, maar vooral ook veel zon. Er is vanochtend weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordenwind. Want dan ligt een hogedrukgebied boven het IJsselmeergebied. De maximumtemperatuur is 22 á 23 graden.

Morgen komt daar een aantal graden bij want dan is er een matige zuidenwind die van oorsprong warmere lucht aanvoert. Vannacht daalt het nog wel tot 12 graden, maar morgenmiddag stijgen we door tot zo’n 27 graden. Het is morgen vrij zonnig met wat midden- en hoge bewolking.

Zaterdag is er uit de bewolking kans op wat regen, en met een zwakke wind is de temperatuur ook weer een paar graden lager. Zondag is het een graad of 20 en dan is de kans op regen groter, met een kleine kans op onweer. Er komt bij ons dan ook geen grote hitte, begin volgende week is het zelfs onder de 20 graden.