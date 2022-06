Omwonenden worden bijgepraat over opvang vluhtelingen in De Grenshof

BELLINGWOLDE – De Grenshof gaat dienen als opvangplek voor vluchtelingen uit Oekraïne. Woensdagavond werden de omwonenden bijgepraat.

Op 2 maart diende de fractie Ecologisch Alternatief een motie in waarin stond dat de gemeente Westerwolde moest onderzoeken of er, buiten het COA terrein in Ter Apel, kleinschalige tijdelijke opvang mogelijk is voor vluchtelingen voor oorlogsgeweld. Op verzoek van de raad, die de motie unaniem aannam, is de gemeente naar een geschikte locatie op zoek gegaan. Omdat de vluchtelingen voornamelijk vrouwen en kinderen zijn, moest dit een locatie zijn waar zorg en onderwijs mogelijk is. De Grenshof, die in het verleden meerdere keren dienst deed als AZC, werd als het meest geschikt bevonden.

Woensdagavond vond in Partycentrum De Meet een bijeenkomst voor omwonenden van de Grenshof en andere geïnteresseerden plaats. Hier kwamen zo’n 25 personen op af. Ze werden bijgepraat door burgemeester Jaap Velema en projectleider Koos Bogaerts.

In het kort werd het volgende medegedeeld. De Grenshof gaat dienen als crisisopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. De verwachting is dat dit met name vrouwen, kinderen en senioren zijn; de mannen mogen Oekraïne niet uit, omdat ze het land moeten verdedigen. Ze worden ondergebracht in de woningen die achter het gebouw staan. Dit zijn twee rijen van elk zes woningen in twee lagen; in totaal 24 woningen.

De Duitse projectontwikkelaar die het terrein begin dit jaar heeft gekocht gaat de appartementen voorzien van nieuwe deuren, keukens en vloerbedekking. Het is de bedoeling dat dit op 31 juli klaar is. Het huurcontract dat de gemeente met de eigenaar heeft afgesloten gaat op 1 augustus in. Dan worden de appartementen ingericht, zodat de eerste bewoners er al snel van gebruik kunnen maken. De appartementen zijn op het gebied van de brandveiligheid en de veiligheid van de installaties door een makelaar en een medewerker van de Veiligheidsregio goedgekeurd voor kortstondige opvang (max. 2 jaar).

Het aantal opvang plekken wordt gefaseerd opgebouwd van 50 tot uiteindelijk 200 personen. Het gaat hierbij om een periode van één jaar, met mogelijke verlenging van nog een jaar. Nadat de woningen achter het gebouw gereed zijn worden ook de appartementen in de drie woontorens geschikt gemaakt voor bewoning. Hierdoor komt er ruimte voor meer dan 200 vluchtelingen. Of het aantal opvangplekken in de toekomst wordt bijgesteld hangt onder anderen af van hoe de situatie zich in Oekraïne zich ontwikkelt en de draagvlak van de samenleving.

In het hoofdgebouw komen onder anderen ruimtes om te wassen, te internetten, recreëren, voor onderwijs (ISK) en de EHBO. Er komen woonbegeleiders, zorgmedewerkers, mensen voor het onderwijs, beveiligers, conciërges en mensen voor het onderhoud van de gebouwen en het groen. Dit alles wordt betaald door het Rijk; de gemeente krijgt ook het huurbedrag terug.

Met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne levert gemeente Westerwolde plek voor een klein deel van de 50.000 opvangplekken die het Rijk heeft bepaald.

Het is de bedoeling dat in de toekomst de Grenshof plaats maakt voor woningbouw. Een sloopvergunning is aangevraagd. De projectontwikkelaar kan de komende twee jaar alles voorbereiden om het terrein bouwrijp te maken. Of er een deel van het karakteristieke gebouw blijft staan is nog niet bekend. Het bestemmingsplan, waarin staat dat het terrein gebruikt moet worden voor maatschappelijk gebruik, zal gewijzigd moeten worden.

Omwonenden is beloofd goed op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rond de Grenshof. Dit voor- en tijdens de opvang van oorlogsvluchtelingen en de geplande sloop en nieuwbouw. Er zullen meerdere voorlichtingsavonden worden georganiseerd en er zijn plannen voor een nieuwsbrief. Ook kunnen omwonenden zich aanmelden voor een buurtcomité.

Foto’s: Jan Glazenburg