Ziegler presenteert de eerste Z-Class met hybride aandrijftechnologie

WINSCHOTEN – Klimaatbescherming en milieubewustzijn zijn fundamentele waarden in de hedendaagse industrie. Ook bij Ziegler is duurzaamheid een elementair onderdeel van de bedrijfsstrategie. Ziegler wenst geen prestatieverlies bij het gebruik van alternatieve brandstoffen. Hier houdt Ziegler bij de ontwikkeling en bij het gebruik van nieuwe technologieën op het gebied van milieu sterk rekening mee. Met de presentatie van de eerste Z6 met hybride aandrijftechnologie, zet Ziegler opnieuw een mijlpaal in de revolutie van de luchtvaartbrandbestrijding- en hulpverleningsvoertuigen.



Onlangs introduceerde Ziegler de nieuwe Z-Class in 2020 als onderdeel van de Innovation Rollout, waarmee de lat hoger werd gelegd: dit concept alleen al overtrof alles wat de industrie tot nu toe had gekend en stelde nieuwe normen op het gebied van acceleratiewaarden en het aandrijfconcept.

Ook de eerste klanten reageerden enthousiast op de nieuwe Z-Class. Sinds de onthulling van het eerste prototype zijn er al meer dan 20 nieuwe voertuigen in gebruik genomen en zijn er nog meer bestellingen binnengekomen. Daartoe behoren bekende nationale en internationale klanten zoals de luchthaven van Münster-Osnabrück (FMO), de luchthaven van Hamburg, de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en de internationale vrachtluchthaven Anambra in Nigeria.



Luchthaven eisen veranderen

Alternatieve aandrijvingen spelen al heel lang een belangrijke rol in de automobielindustrie. De eerste voertuigen met zuiver elektrische of hybride aandrijving zijn al enkele jaren succesvol in de markt.

De eisen die wereldwijd aan brandweerkorpsen en luchthavens worden gesteld, veranderen in dezelfde zin. Het sleutelwoord ‘groene luchthaven” wordt door luchthavens ook vaak benoemd. Dit heeft Ziegler ertoe aangezet om naar milieubewuste aandrijvingsalternatieven te zoeken waarbij de uitstoot en het brandstofverbruik fors verminderd.



Samenwerking met bewezen partners

Het doel was niet alleen om een voertuig te produceren met bijvoorbeeld een elektrische aandrijving, maar om een concept te ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan de eisen van luchthavenbrandweerkorpsen wereldwijd, maar deze zelfs overtreft. In samenwerking met gerenommeerde partners zoals SCANIA en Titan alsmede met nationale en internationale luchthavens, heeft Ziegler de nieuwe Z6 hybride ontwikkeld: het eerste Ziegler luchtvaartbrandbestrijding- en hulpverleningsvoertuig met een alternatief aandrijvingsconcept. De focus werd consequent gelegd op het gebruik van uitgebreid geteste seriematig geproduceerde componenten, om ook in de eerste testfasen een betrouwbare werking te kunnen garanderen.

De nieuwe Z6 hybride

De nieuwe Z6 hybride kan op drie verschillende manieren worden aangedreven; Exclusief met elektromotor, conventioneel met verbrandingsmotor (diesel) of met een hybride aandrijftechnologie. In het laatste geval werken de elektromotor en de verbrandingsmotor hand in hand in een intelligent netwerk.

Dat betekent dat de Z6 hybride op luchthavens meestal puur elektrisch zal worden aangedreven. Afhankelijk van het rijprofiel kan met een overeenkomstige actieradius zelfs meer dan 80% van de ritten elektrisch worden afgelegd. Als het gaat om een uitruk waarbij elke seconde telt, komt de Z6 hybride pas echt tot zijn recht. De elektromotor en de verbrandingsmotor accelereren het 39 ton zware voertuig in ongeëvenaarde prestaties naar zijn topsnelheid. Hier staan de waarden op gelijke hoogte met een 8×8 chassis met twee verbrandingsmotoren.

Als de accu leeg is en opgeladen moet worden, is de volledige aandrijfkracht van de dieselmonitor van een conventionele Z6 zoals gebruikelijk beschikbaar. In tegenstelling tot de markt volgt Ziegler hier niet de inkrimpingstrend in prestaties en zorgt zo voor een volledige en langdurige betrouwbaarheid bij een inzet. Mocht het vermogen van de elektromotor niet beschikbaar zijn, dan wordt nog steeds aan alle normatieve eisen voldaan.



Zo heeft Ziegler de uitdaging opgelost om ’s werelds beste alternatieve aandrijvingsconcept voor luchtvaartbrandbestrijding- en hulpverleningsvoertuigen te ontwikkelen. Het combineert aspecten van duurzaamheid, is sneller dan alle vergelijkbare producten en garandeert de gebruikelijke betrouwbare werking. Dankzij het gebruik van modulaire producten kan het hybride concept ook bij andere types van de Z-Class worden geïmplementeerd.



Praktijktest met FRAPORT luchthaven Frankfurt bevestigd

Om de Z6 hybride verder op de proef te stellen, naast de gebruikelijke intensieve tests door Ziegler, zal vanaf 2023 een prototype van het voertuig in gebruik worden genomen op Frankfurt Airport (FRAPORT). Dit omvat onder meer het testen van de operationele geschiktheid van de elektrische aandrijflijn en het registreren van een breed scala aan meetgegevens om het bedieningsconcept te optimaliseren.

