Documentaire Kamp de Beetse

SELLINGERBEETSE – In opdracht van ‘Voormalig Kamp de Beetse’ is door Filmclub Sellingen een documentaire gemaakt over de geschiedenis van dit kamp aan de Zevenmeersveenweg. Het is een prachtig tijdsdocument geworden met interviews in begrijpelijke taal, bijzondere beelden en aangrijpende muziek.

Zaterdagmiddag 18 juni is de film door leden van de filmclub overhandigd aan leden van werkgroep Kamp de Beetse. De film is vanaf nu te zien in de barak, tijdens openingstijden.

Kamp de Beetse doet deze week ook mee aan Westerwolde rijgt. De barak zal daarom t/m zondag 26 juni alle dagen geopend zijn van 10:00-17:00 uur, behalve op woensdag 22 juni. Kom gerust een kijkje nemen en de film bekijken. Dit alles onder het genot van koffie/thee, chocolademelk of ranja.

De gehele zomer zal de barak nog open zijn op zaterdag en zondag van 13:00-16:00 uur en tijdens de schoolvakanties eveneens op woensdag van 13:00-16:00 uur.

Ingezonden door Ilona Ophof