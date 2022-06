Johannes Velthuis bezocht in het kader van Westerwolde Rijgt Boeket Garni en MoeNieks

VLAGTWEDDE – Johannes Velthuis bezocht tijdens Westerwolde Rijgt Boeket Garni en MoeNieks in Vlagtwedde.

Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Meer dan 20 prachtige tuinen en bijzondere locaties (BL) openen van 17 tot en met 26 juni hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen.

Alle eigenaren nodigen bovendien één of meerdere kunstenaars uit om in hun tuin, tuinhuis of serre te komen exposeren. Elke tuin is een verrassing! De werkgroep zorgt bovendien voor een gevarieerd muziekprogramma, van solo tot koor, van pop tot klassiek.

In iedere tuin ligt tijdens WWR een kraal klaar, klein cadeautje van de tuineigenaren. Rijg ze tot een bijzonder souvenir! Maar… op = op! De jaarkraal 2022 is gemaakt door Ineke Donker.

Johannes Velthuis bezocht vandaag Boeket Garni in Vlagtwedde, een pluktuin, waar je niet alleen kunt genieten van de bloemen, maar ze ook mag plukken! Bloemenbindster Monica van Vessem maakt er een mooi boeket van. Naast zelf plukken, kun je ook zelf tappen! In het winkeltje tap je olie of azijn naar keuze en zoek je keukenkruiden uit. Vandaag was er een optreden van Josien Bakker. Zij bracht bestaande nummers met een eigen Groningse vertaling ten gehore. Ook waren er schilderijen van Henk van Vessem en Wilma Moes te bewonderen.

Ook maakte hij foto’s bij MoeNieks, een bloemrijke tuin met slingerende borders waarin natuurlijk wordt getuinierd. Bij MoeNieks ligt de klemtoon op genieten: genieten van de natuurlijke tuin en de prachtige natuur rondom. Maar ook genieten van een lekkere kop koffie, zelfgemaakt gebak met fruit van de boomgaard en lekkere huisbereide soep uit de biologische moestuin.

Bij MoeNieks zijn werken te zien van:

Ria Smid | keramiek

Elizabeth Kodde | keramiek

Anja Weber en Gerard Leerkens | schilderkunst

André Dümmer | landschapsfotografie

Bron: Westerwolde Rijgt

Foto’s: Johannes Velthuis, meer foto’s vindt u HIER