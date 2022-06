DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen donderdagavond en vrijdagmiddag is een poging tot inbraak gedaan bij een garage bij een wning aan de Azaleenweg in Meppen. Er werd een deur vernield, maar de daders slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 350 euro.

Bad Bentheim

Bij een ongeval op de Alter Postweg in Bad Bentheim is gistermiddag om kwart over twaalf een 39 jarige Nederlander gewond geraakt. De man kwam door onbekende oorzaak met zijn motor in de berm terecht en botste daar tegen een paal van een hek. De motor sloeg meerdere keren over de kop en kwam in een nabij gelegen weiland tot stilstand. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.