Twee ongevallen in korte tijd langs de N366 Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | MORGEN WAT REGEN EN AFKOELING

Vandaag is er juist in het eerste stuk van de dag vrij veel zon en komt er later wat bewolking opzetten. Vanavond is er ook kans op een regenbui, maar de meeste plaatsen blijven dan nog droog. De temperatuur stijgt bij ons in Westerwolde naar 26 á 27 graden en dat is ongeveer dezelfde maximumtemperatuur als gisteren. Erg benauwd is het zeker niet, er komt ook een matige noordwestenwind te staan.

Vannacht koelt het af naar een graad of 15 maar dan neemt de kans op enkele buien toe en dan is er ook kans op onweer.

Morgen blijft dat front boven ons met veel bewolking, soms wat zon, maar af- en aan ook wat regen. Er komt morgen een matige noordenwind en met moeite wordt het ’s middags nog 19 á 20 graden. Na dit weekend geeft maandag een noordwestenwind met stapelwolken en vooral ’s ochtends kans op enkele buien, dinsdag en woensdag is het vrij zonnig met maxima van 20 tot 24 graden. Eind volgende week neemt de kans op buien weer toe.