Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen viert 100 jarig bestaan

VEELERVEEN – Zaterdag 25 juni viert Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen het 100 jarig bestaan.

Op zaterdag 25 juni viert Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen het 100 jarig bestaan. De feestelijkheden worden om 12.00 uur geopend door burgemeester Jaap Velema. Verder is er die dag: een 100-Jaar markt met plantjes, kleding, brocante, hobby artikelen, parfums, en kaartjes, een grabbelton, oldtimershow door Stichting Bovem, oud Hollandse spelen, met o.a. geiten melken en zaklopen, optredens van zangvereniging DES en gymnastiekvereniging GVV, Onstwedder Gaarv’n met demonstraties oude ambachten en spekdikken bakken, Jos Tipker Entertainment, een sneltekenaar, een smoothiefiets, boogschieten voor jong en oud, stand van de Historische Vereniging Westerwolde, draaiorgel, een imker ijs, gezellig terras en een tentoonstelling van oude foto’s in Ons Noabershoes.

In het kanaal kun je onder begeleiding een workshop suppen volgen. Dit is voor iedereen vanaf 12 jaar. Zwemdiploma verplicht! Je kunt je inschrijven voor 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Opgave via info@veelerveen.eu of 06-25045014. Vol = vol.

Om 18.00 uur is er een bbq voor leden en niet-leden. In verband met het milieu wordt de deelnemers gevraagd zelf borden en bestek mee te nemen. Ook aan de vegetariërs is gedacht. Opgave tot 20 juni via info@veelerveen.eu of 06-25045014.

In Ons Noabershoes is ’s avonds vanaf 20.30 uur feest met medewerking van Krzysztof Groen en DJ Tedo.

Geschiedenis

In maart 1921 is de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen opgericht. Het was de tijd waarin de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde het B.L. Tijdenskanaal (1911), het Mussel Aa Kanaal (1916) en het Ruiten Aa Kanaal (1920) had laten graven. Deze kanalen leidden tevens tot de vestiging van de Aardappelmeelfabriek Westerwolde. Op de plek waar deze drie kanalen samen kwamen ontstond Veelerveen.

Zware werkomstandigheden zorgden ervoor dat de Veelerveensters zich al snel organiseerden om op die manier een sterke gemeenschap te vormen en op te komen voor de gezamenlijke belangen.

Nu, ruim honderd jaar later is de vereniging nog steeds springlevend en ook nodig. Voorzieningen zijn verdwenen of staan onder druk en daarmee de leefbaarheid van ons dorp. Opkomen voor- en behartigen van de belangen van alle Veelerveensters blijft ook in de toekomst het hoofddoel.

Ingezonden