Veteranen komen samen in Winschoten

Zo’n 100 veteranen kwamen vandaag voor de jaarlijkse veteranen dag Oldamt/Westerwolde naar de Harbour Club in Winschoten. Zij werden ontvangen door onder anderen Henk van der Laan namens de beide Veteranencomités en burgemeester Cora-Yfke Sikkema. Zij ging in haar toespraak in op de erkenning van de veteranen, zoals wij die nu een aantal jaren kennen. “Het zijn de wat oudere veteranen die zich hard hebben gemaakt en hebben gestreden voor de publieke erkenning. Dit voor waardering voor militairen die deelnemen aan vredesmissies. En het gaat om eerherstel, zoals dat is gebeurd bij de militairen die zijn gestuurd op een onmogelijke missie in Srebrenica. Wij weten allemaal dat deze militairen onder bijzonder moeilijke omstandigheden moesten opereren en bij terugkomst jarenlang te maken hebben gekregen met negatieve publiciteit. Hoewel 27 jaar later is het mooi en goed dat de minister van defensie nu de erkenning en waardering publiekelijk uitspreekt”, aldus de burgemeester.

Na het signaal taptoe, dat werd geblazen door Mina Boneschansker, werd een minuut stilte in acht genomen. De plechtigheid werd voortgezet met een kranslegging op een lege stoel. Deze stoel, met daarnaast het vaandel, staat symbool voor alle gesneuvelde militairen. De krans was gemaakt met onder anderen witte anjers; sinds 2005 symbool voor erkenning en waardering van Veteranen. Daarna speelde de trompettist het Grunnegs Volkslaid.

Vervolgens nam Klazien het woord. Zij vertelde over haar missie in Cambodja en over het belang van hulphonden aan militairen die lijden aan ptss. Ze had haar hulphond Lio bij zich. Nadat afscheid was genomen van bestuurslid Henk Dale was het tijd voor een groepsfoto.

Vanmiddag was er ter afsluiting een kranslegging bij het oorlogsmonument aan het Zuiderveen in Winschoten.

Foto’s: Jan Glazenburg