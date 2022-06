VLAGTWEDDE – Warme maar sfeervolle 2e dag Landbouwbeurs Vlagtwedde



De tweede dag van de Landbouwbeurs Vlagtwedde was warm maar sfeervol.

Het publiek wist zaterdag in grote getale de weg te vinden naar de Landbouwbeurs en haalden hun informatie bij één van de tweehonderd standhouders.

De oldtimers van stichting BOVEM presenteerden een divers programma met o.a. aardappelen poten en rooien, ploegen, eggen, hooi keren en grasmaaien.

Voor de kinderen was er de springkussen en de hindernisbaan en men kon in de reuzenrad>

Vereniging het Groninger Paard die zich actief inzet voor het behoud van dit prachtig paard gaf de hele dag demonstraties met de paarden met o.a. een Kür op muziek, ringsteken, een clinic springen onder leiding van Romy van Dijk-Froma, er was een schrik & obstakelparcours.

Er was een dressuurclinic met balken onder leiding van Frederika van der Velde

En Ilona Greven gaf een demonstratie “Freestyle with your horse” en als afsluiting van deze demonstraties was er nog een keer een ronde Ringsteken.

Morgen zijn er op de beurs weer diverse shows en demonstraties o.a. een demo van een DAF Tatra door Bakker bedrijfswagens. De kinderactiviteiten worden nog uitgebreid met een bungee trampoline.

De Groninger paarden komen weer aan bod met diverse disciplines en zal de Mini Mixie band het publiek, net als vandaag weer vermaken met zijn act.

De beurs is op zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.



Meer informatie op https://www.vlagtwedderlandbouwbeurs.nl/.