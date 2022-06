Negende scholendamtoernooi in Oost Groningen

OOST GRONINGEN – Begin 2020 was het laatste scholendamtoernooi in de regio Oost Groningen. De editie 2021 en (begin) 2022 vond namelijk door de coronamaatregelen van de Rijksoverheid geen doorgang. Vooralsnog staat, dit jaar, in september en oktober het 9e scholendamtoernooi op de damkalender van regio Oost Groningen, waarbij de organisatie in handen is van Damclub Winschoten.

Groep 4 t/m 6 bijt het spits af op woensdagmiddag 28 september en groep 7/8 mag op woensdagmiddag 12 oktober aanschuiven. Hiervoor zijn de basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en de gemeente Oldambt uitgenodigd hier aan deel te nemen. Dit alles speelt zich af in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. De deelnemende teams bestaan als basis uit vier spelers, die vanzelfsprekend met meerdere teamleden kunnen rouleren. Op de wedstrijddag zelf worden 7 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt. D.w.z. de eerste ronde volgens een loting, daarna neemt de computer dit vanaf de 2e ronde over en koppelt na elke ronde de teams met een gelijk aantal punten aan elkaar. De kampioen en de nummer 2 in elke leeftijdscategorie plaatsen zich voor de Provinciale titelstrijd op een nader te bepalen zaterdag in maart 2023.

Damlessen

I.v.m. de voorbereiding is de organiserende Damclub Winschoten bereidt enkele damlessen te verzorgen. Hierbij moeten we denken aan de uitleg van de spelregels en elementaire oefeningen, alsmede de opzet van een dampartij.

OBS De Uilenburcht Beerta

Het eerste scholendamtoernooi in 2013 werd gewonnen door OBS De Uilenburcht uit Beerta. In 2015 wist OBS De Tweemaster uit Winschoten zelfs de NK finale te halen met hun welpenteam en een jaar later hetzelfde resultaat met de pupillen. Bij deze NK finales werd het welpenteam uiteindelijk 4e en het pupillenteam 6e.

CBS Annewieke titelhouder

CBS Annewieke uit Scheemda verdedigt bij de komende titelstrijd, in beide leeftijdscategorieën, de wisselbeker. Bij de prijsuitreiking van het 9e scholendamtoernooi ontvangen, de nummer 1 t/m 3 van zowel groep 4 t/m 6 als groep 7/8 een beker. Daarnaast wordt aan alle deelnemers een medaille, compleet met lintje, uitgereikt.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

Om heden ten dage een damclub in stand te houden is een jeugdafdeling onontbeerlijk. Daarom besloten de leden van Damclub Winschoten zo’n 10 jaar geleden een jeugdafdeling op te zetten. Dit werd uiteindelijk gerealiseerd door een damtoernooi te organiseren voor basisscholen. Hiervoor werden alle basisscholen in de gemeente Oldambt benaderd deel te nemen aan het 1e scholendamtoernooi. Begin januari 2013 kreeg dit toernooi zijn beslag en streden 13 viertallen om de prijzen. Uiteindelijk werd OBS De Uilenburcht uit Beerta kampioen en tweede OBS De Tweemaster uit Winschoten. Na het Persoonlijk Kampioenschap werden de liefhebbers lid van de plaatselijke damclub en was de jeugdafdeling een feit, met op haar hoogtepunt een 25 tal jeugdleden. Tijdens de trainingen konden de jeugdleden op gaan voor een damdiploma, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Jeugdtoernooien

Daarnaast vielen de vele jeugdtoernooien op de zaterdagen in goede aarde. In de vier noordelijke provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel stond jarenlang de befaamde Drentse Dambond Cup (DDB cup) op de wedstrijdkalender. In 2015 werd de wisselbeker gewonnen door Thijmen en Jari Sibma, de dammende tweeling uit Blijham.



De laatste jaren werd alleen de naam gewijzigd in Regio Cup. Hierbij legde damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans in 2019 beslag op de wisselbeker. Janick heeft zelfs een NK titel op zak. Bij het NK schooldam-topscorers-toernooi legde Janick Lanting, op 7 september 2019, in Apeldoorn namelijk beslag op 1e plaats. De 15-jarige Janick Lanting is momenteel vaste keus in het 1e achttal van Damclub Winschoten, dat uitkomt in de Landelijk 2e klasse A van de KNDB.

In 2013 gestart met één leeftijdscategorie

Damclub Winschoten hanteerde voor het 1e scholendamtoernooi in 2013 één leeftijdscategorie. Een jaar later werden de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) gevolgd. Momenteel is dat dus, groep 4 t/m 6 de welpenklasse en groep 7/8 de pupillenklasse.

Persoonlijk Kampioenschap (PK)

Na het viertallen toernooi worden de leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan het persoonlijk kampioenschap. Ook dan kunnen de leerlingen deel nemen in de welpenklasse, groep 4 t/m 6 of de pupillenklasse groep 7/8. Bij eerdere edities was de deelname zo’n 20 tot 25 deelnemers.

Ingezonden