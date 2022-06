Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN REGEN | NA MORGEN GELEIDELIJK WEER NAAR 25 GRADEN

Vandaag is veel bewolking en af en toe regen of een (onweers)bui en daarbij zijn de temperaturen een flink eind gedaald. Het is nu 13 graden. Het blijft vandaag overwegend bewolkt met later in de ochtend en vanmiddag van tijd tot tijd regen. Het wordt maximaal 17 graden, bij een matige noordenwind (3-4). Vanmiddag leven de buien in het binnenland weer op. En er is kans dat een enkele onweersbui eind van de middag of vanavond regio Westerwolde zou kunnen bereiken.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms regen en daarbij koelt het af tot 10 à 12 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is er geregeld zon – met name later in de middag. Tegelijkertijd kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui(tje). Het wordt rond 18 graden, bij een matige noordwestenwind (3-4).

Daarna is er weer invloed van hogedrukgebieden en wordt het de komende dagen steeds wat warmer, waarbij het dinsdag t/m donderdag vrij zonnig wordt met maxima van 22 tot 24 graden en op donderdag zomerse temperaturen van 25 à 26 graden. Eind volgende week neemt daarna de kans op (onweers)buien weer toe.