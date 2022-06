Bruggen Belang Pekela (BBP) organiseert demonstratietocht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELE MAANDAG | EEN PAAR DAGEN MET ZON

Het is net als gisteren een koele en frisse dag en er is vanuit het noorden kans op een paar kortdurende buien, maar er is regelmatig zon en dat zijn ook felle opklaringen. Er staat een matige noordwestenwind en daarmee komt de temperatuur vanmiddag uit op 17 á 18 graden.

Vanavond zal het heel rustig worden en komende nacht is het bijna windstil. Er ontstaat her en der wat grondmist en het wordt vrij koud met een minimumtemperatuur rond 6 graden. Morgen loopt de temperatuur snel op en het wordt ’s middag 21 of 22 graden. Dat is dus op de langste dag van het jaar, bij het begin van de zomer. En dat begin gaat met vrij zonnig weer met de vorming van stapelwolken. Er is morgen een zwakke veranderlijke wind.

Woensdag wordt het ongeveer 23 graden en ook dat lijkt een vrij zonnige dag te worden met vooral wat stapelwolken. Donderdag is zelfs nog een paar graden warmer met later op de dag kans op een onweersbui, vrijdag is daarbij ook kans op onweer.