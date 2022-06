Coalitiepartijen Westerwolde presenteren hun akkoord ‘Krachtig Westerwolde’

WEDDE – Gemeentebelangen Westerwolde, PvdA en CDA willen het voor de Westerwolder beter mogelijk maken een eigen woning te huren of te kopen en het voorzieningenniveau in Westerwolde op een hoog niveau houden. Ook willen ze ondernemers mogelijkheden bieden om zich door te ontwikkelen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat staat in het coalitieakkoord dat de drie grootste partijen van de gemeente Westerwolde hebben gesloten. Dit werd vanmiddag getekend en aan de pers gepresenteerd.

Het goede behouden en versterken en nieuwe dingen mogelijk maken

Westerwolde is een krachtige plattelandsgemeente waar het goed wonen en leven is in een fijne en veilige leefomgeving. Een gemeente waarin mensen omzien naar elkaar en waar iedereen meetelt en meedoet. Waarin een sterk voorzieningenniveau, een sterk verenigingsleven en het MKB bijdragen aan behoud van de leefbaarheid in de dorpen en kernen.

De coalitiepartijen willen dit behouden en versterken. Dit willen ze doen door kansen te bieden aan ondernemers en door iedereen die dat wil de ruimte te geven in zijn eigen dorp een passende woning te vinden. Hierbij staat oog voor variëteit en veelkleurigheid centraal en wordt gedacht in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.

Een krachtige gemeente is ook een financieel sterke gemeente, waar de lasten voor inwoners dragelijk en eerlijk verdeeld zijn. De partijen willen daarom kritisch kijken naar de uitgaven van de gemeente.



Presentatie coalitieakkoord ‘Krachtig Westerwolde’

Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentebelangen Westerwolde nam als grootste partij het voortouw in de onderhandelingen. Samen met PvdA en CDA vormen ze een meerderheid in de gemeenteraad en onderhandelden het coalitieakkoord uit. In het akkoord verwoorden ze hun gezamenlijke doelen voor een ‘Krachtig Westerwolde’. Vanmiddag werd het akkoord door de drie fractievoorzitters getekend en aan de pers gepresenteerd. Ook stelden de twee nieuwe (beoogde) wethouders: mevrouw Saskia Ebbers (PvdA) en de heer Harm-Jan Kuper (CDA) zich aan de pers voor.

Foto’s: Catharina Glazenburg