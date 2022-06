Johannes Velthuis bezocht Barak de Beetse

SELLINGEN- Barak de Beetse aan de Zevenmeersveenweg is één van de Bijzondere Locaties, die tijdens Westerwolde Rijgt gratis toegankelijk is en speciaal voor WWR activiteiten of exposities organiseert.

Kamp de Beetse werd in 1935 gebouwd als opvangkamp voor werklozen. Zij werden ingezet bij de ontginning van woeste gronden in oost Groningen. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verbleven er een korte tijd ongeveer 500 Joden uit Amsterdam in het kamp. Zij werden op 3 oktober van dat jaar afgevoerd naar kamp Westerbork.



Daarna kreeg het kamp weer een andere bestemming. In 1944 bood het kamp onderdak aan enige honderden mannen, die in het kader van de Arbeidseinsatz waren opgepakt en te werk werden gesteld bij boeren in de omgeving. In 1945 verbleven in het kamp ruim 200 NSB-vrouwen en kinderen uit de Randstad, die na Dolle Dinsdag in september 1944 waren gevlucht naar Lüneburg in Duitsland, maar in februari 1945 terug kwamen naar het noorden van ons land. In augustus 1945 werd Kamp de Beetse een interneringskamp en moesten enige honderden politieke delinquenten, te weten NSB’ers en SS’ers, daar hun straf uitzitten.

Het kamp werd in 1948 gesloten. Daarna werden de barakken, op één na, afgebroken en verkocht.

Nu wordt het kamp stukje bij beetje weer teruggebracht naar de oude situatie door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich er voor inzetten dat de historie van deze plek blijft bewaard.

Tijdens Westerwolde Rijgt is in de barak kunst gemaakt door Yvonne Struys te zien.

Woensdag 22 juni, de dag van de FAIR, gesloten

Andere dagen open van 10.00 tot 17.00 uur

Foto's: Johannes Velthuis