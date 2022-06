Johannes Velthuis bezocht in het kader van Westerwolde Rijgt Kwekerij ’t Ol Daip in Ter Apel

Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Meer dan 20 prachtige tuinen en bijzondere locaties (BL) openen van 17 tot en met 26 juni hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen.

Alle eigenaren nodigen bovendien één of meerdere kunstenaars uit om in hun tuin, tuinhuis of serre te komen exposeren. Elke tuin is een verrassing! De werkgroep zorgt bovendien voor een gevarieerd muziekprogramma, van solo tot koor, van pop tot klassiek.

In iedere tuin ligt tijdens WWR een kraal klaar, klein cadeautje van de tuineigenaren. Rijg ze tot een bijzonder souvenir! Maar… op = op! De jaarkraal 2022 is gemaakt door Ineke Donker.

Johannes Velthuis bezocht gisteren Kwekerij ’t Ol Daip in Ter Apel. Voor de sfeer in deze tuin laten Wendy en Danny zich inspireren door de Engelse cottagestijl. Alle cottage-elementen zijn terug te vinden: rijke borders, de groentetuin, het eetterras, de tuinschuur en natuurlijk de kwekerij. Pronkstuk is de wilde bloemenweide, die opgaat in het landschap dat gekenmerkt wordt door het beekje Ruiten A (in het Gronings: ’t Ol Daip), waar de tuin zijn naam aan dankt.

In de tuin waren gisteren optredens van A River Below en is keramiek van Sidona Blaakmeer te zien.

Bron: Westerwolde Rijgt

Foto’s: Johannes Velthuis, meer foto’s vindt u HIER