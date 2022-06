Drie Emmenaren aangehouden voor handel in harddrugs en hennep

EMMEN – De politie heeft vandaag in Emmen en Nieuw-Weerdinge twee mannen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in hennep en harddrugs en deelneming aan een criminele organisatie. Een derde man is in Emmen aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs. In diverse bedrijfspanden en woningen in de gemeente Emmen zijn doorzoekingen geweest. Er is een grote hoeveelheid vermoedelijk harddrugs aangetroffen.

De drugs werden gevonden in een bedrijfspand in Emmen. Uit onderzoek moet blijken om wat voor soort drugs het gaat en wat de precieze hoeveelheid is.

De politie kwam de verdachten op het spoor in een eerder onderzoek naar de exploitatie van hennepkwekerijen in Duitsland. In februari van dit jaar werden vier verdachten aangehouden voor witwassen, het faciliteren van grootschalige hennepteelt en de productie van en handel in softdrugs in georganiseerd verband. Van deze vier zitten nog drie verdachten vast.

Encrochat

Tijdens het onderzoek kwamen ook de namen van twee andere verdachten naar boven. De mannen uit Emmen (32 en 28 jaar) stonden in contact met de vier verdachten die al zijn aangehouden. Daarbij speelde het gekraakte Encrochat een belangrijke rol. Criminelen konden via deze dienst lange tijd ongestoord met elkaar communiceren via versleutelde berichten.

Diverse zoekingen: auto’s en gegevensdragers in beslag genomen

De verdachten zijn aangehouden door de Ondersteuningsgroep Noord-Nederland. De 32-jarige Emmenaar werd in een woning in Emmen aangehouden. Deze woning is door de politie doorzocht. Hierbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. De 28-jarige man uit Emmen werd aangehouden in een bedrijfspand in Nieuw-Weerdinge. Een derde verdachte werd aangehouden in het bedrijfspand in Emmen waar ook de vermoedelijk harddrugs werd gevonden. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. Bij de zoekingen zijn ook drie voertuigen in beslag genomen.

De drie mannen zitten vast. Ze worden in de komende dagen gehoord. Het onderzoek naar het samenwerkingsverband gaat door. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Bron: Politie Drenthe